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Aktüel

Tekerleği yerinden çıkan araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde seyir halindeyken tekerleği yerinden çıkan transit, bariyerlere çarparak durabildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 16:21:55 -
Tekerleği yerinden çıkan araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde seyir halindeyken tekerleği yerinden çıkan transit, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 4 kişi yaralandı.


Olay, Lice-Kulp yolu arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 AAV 979 plakalı transit aracının tekerleği, seyir halindeyken yerinden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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