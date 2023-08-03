Tekel bayiinde kan donduran cinayeti işleyen zanlının ifadesi: Hatırlamıyorum!

Esenyurt'taki tekel bayiine gelerek iki kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaralayan zanlılar bugün Büyükçekmece Adliyesi'nde mahkemeye çıktı.

Türkiye'nin gündemine oturan cinayetin zanlıları Tarık Ö., Azad Ö. ve Serhat Ö. tutuklandı, 5 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

2 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıda tetiği çeken Tarık Ö. Cinayet Büro Amirliği'nde yapılan sorgusunda olayı tüm detaylarıyla anlattı. "Onlara geçtiğimiz Mayıs ayında 1 milyon 350 liralık inşaat demiri sattım. İki ayrı senet yapmıştık. İlk senedi parça parça da olsa ödediler. Ancak ikinci senet bir türlü ödenmedi. Araya birkaç kişi sokup ödemeleri için ikna etmeye çalıştım." diyen zanlı, "Yine ödemeyince avukatlarıma alacağımı tahsil etmeleri için talimat verdim" ifadelerini kulandı.

'Ortalık sakinleşince yaptıklarımın farkına vardım'

Tarık Ö. tekel bayiine niye gittiklerini şöyle anlattı: Ancak eve gittiğimde bu paylaşımlar yüzünden oğlum ve kardeşimin üzgün olduğunu gördüm. Gidip bir konuşmaya karar verdik. Olay yerine gittiğimizde amacımız tamamen konuşmaktı. İçeri girip babalarını sorduk. Telefon ettiler ancak açılmadı. Sonra ortam bir an da gerginleşti.

Tarık Ö., cinayet anına ilişkin ise şunları söyledi: Daha önce kardeşimi vurmuşlardı. Kargaşada silah patlayıp yerde kan görünce bir anda kendimi kaybettim. O an kendimi kaybettim. Ne yaptığımı hiç hatırlamıyorum. Ortalık sakinleşince yaptıklarımın farkına vardım. Çok üzgünüm.

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