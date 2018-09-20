Tekdüze beslenseniz bile zararı olmayan tek besin 'Balık'

Omega 3 daha çok soğuk su balıklarında bulunuyor.

Haftada en az bir kez balık yiyen erkeklerde prostat kanseri riskinin azaldığı saptandı. İsveç’te 6 bin 272 erkek üzerinde 30 yıl süren araştırmalarda, balıkta bulunan omega 3 yağ asidinin, prostat kanseri riskini azalttığı belirlendi. Araştırmalarda, balık tüketmeyen insanlarda prostat kanseri riskinin 2-3 kat daha fazla olduğu gözlendi. Genel olarak et ve balık etindeki demirin vücud içindeki emilimi, diğer gıdalardan çok daha kolay ve yüksek orandadır. Vitamin ve mineral eksikliği vücut gelişimi ve sağlık için çok önemli olup, birçok hastalığın ve arazın müsebbibidir. Bundan dolayıdır ki bu vitamin ve mineraller mutlaka gıdalar yardımıyla vücuda alınmalıdır. Hatta bazı vitamin ve minerallerin hiç alınmaması bir illete sebep olabilir. Mesela demir noksanlığı kansızlığa sebep olurken, kalsiyum ve fosfor eksikliği de kemik ve diş hastalıklarının ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Yine vitamin eksikliği ile deri, sinir ve kalb hastalıkları, büyümenin durması, sindirim ve dolaşım sistemi hastalıklarının ortaya çıkmasına da sebebiyet vermektedir.

Balığın faydaları anlatılmakla bitmez. Mesela balık etindeki protein kalitesi, anne sütüne çok yakın değerde ve çocukların gelişiminde son derece önemlidir. Çocukların kemik, kalp–damar ve beyin gelişimi için balık tüketimine dikkat edilmesi gerekiyor. Balık eti besin değeri ve içerdiği protein sebebiyle sadece balıkla beslenip hiçbir gıda eksikliği olmadan yaşamak mümkün. Uzmanlar bu şekilde tek tip beslenme ile eksiksiz beslenilebilecek başka bir gıdanın olmadığını söylüyorlar.