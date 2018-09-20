THY - TR Çıkışlı Mauritius
0553 313 94 23

Tekdüze beslenseniz bile zararı olmayan tek besin 'Balık'

Vücudun üretemediği ve mutlaka beslenme ile alınması gereken Omega 3 yağı kansere karşı iyi bir silah olmasının yanısıra, öğrenme sürecini hızlandırıyor, depresyona iyi geliyor, akıl ve zihin sağlığını koruyor.

20 Eylül 2018 Perşembe 14:38
Tekdüze beslenseniz bile zararı olmayan tek besin 'Balık'

Omega 3 daha çok soğuk su balıklarında bulunuyor.

Haftada en az bir kez balık yiyen erkeklerde prostat kanseri riskinin azaldığı saptandı. İsveç’te 6 bin 272 erkek üzerinde 30 yıl süren araştırmalarda, balıkta bulunan omega 3 yağ asidinin, prostat kanseri riskini azalttığı belirlendi. Araştırmalarda, balık tüketmeyen insanlarda prostat kanseri riskinin 2-3 kat daha fazla olduğu gözlendi. Genel olarak et ve balık etindeki demirin vücud içindeki emilimi, diğer gıdalardan çok daha kolay ve yüksek orandadır. Vitamin ve mineral eksikliği vücut gelişimi ve sağlık için çok önemli olup, birçok hastalığın ve arazın müsebbibidir. Bundan dolayıdır ki bu vitamin ve mineraller mutlaka gıdalar yardımıyla vücuda alınmalıdır. Hatta bazı vitamin ve minerallerin hiç alınmaması bir illete sebep olabilir. Mesela demir noksanlığı kansızlığa sebep olurken, kalsiyum ve fosfor eksikliği de kemik ve diş hastalıklarının ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Yine vitamin eksikliği ile deri, sinir ve kalb hastalıkları, büyümenin durması, sindirim ve dolaşım sistemi hastalıklarının ortaya çıkmasına da sebebiyet vermektedir.

Balığın faydaları anlatılmakla bitmez. Mesela balık etindeki protein kalitesi, anne sütüne çok yakın değerde ve çocukların gelişiminde son derece önemlidir. Çocukların kemik, kalp–damar ve beyin gelişimi için balık tüketimine dikkat edilmesi gerekiyor. Balık eti besin değeri ve içerdiği protein sebebiyle sadece balıkla beslenip hiçbir gıda eksikliği olmadan yaşamak mümkün. Uzmanlar bu şekilde tek tip beslenme ile eksiksiz beslenilebilecek başka bir gıdanın olmadığını söylüyorlar.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 14:38
  1. omega 3
  2. balık
  3. sağlıklı beslenme

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Laminat parkede kanser tehdidi
    1. Laminat parkede kanser tehdidi
    2. Japonya İran'a şok! ABD yaptırımları..
    3. Adliyede skandal olay! Savcı katibinin..
    4. İdlib, Esed Rejimi'nin beslediği..
    5. Apandisit çocuklarda çabuk patlıyor
    6. Büyük vurgun! 15 milyonu alıp yıllık..
    7. Bahçeli, Katar'ın hediye ettiği uçakla..
    8. Yeni Ekonomi Programı Resmi Gazete'de..
    9. TEKNOFEST'te dev yarış! Kenan Sofuoğlu..
    10. Azerbaycan’dan TANAP’a ‘Taraggi’ ödülü
    11. Limonu dondur, rendele
    12. AB sınır güvenliği için Sırbistan’ı..
    13. BM'den kritik Türkiye-Rusya açıklaması
    14. Devletimiz bu soruna lütfen el atsın!
    15. 15 Temmuz gazisine 'Devlet Övünç..
    16. Bakan Soylu açıkladı: FETÖ en çok..
    17. TEKNOFEST İstanbul'da nefes kesen..
    18. Muharrem ayı huzurun başlangıcıdır
    19. Bebeğinizin dili paslı görünüyorsa...
    20. Rusya'dan İsrail'e sert tepki: Bunun..
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı

    Günün Karikatürü

    20 Eylül 2018
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü