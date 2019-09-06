Tekden İlkokulu’nda öğrenciler ’Bed-i Besmele’ ile okullarına alıştı Özel Tekden İlkokulu’nda, Osmanlı döneminde yapılan ve okula yeni başlayan çocukların okul korkusunu yenmek için düzenlenen Bed-i Besmele töreni düzenledi.

Özel Tekden İlkokulu’nda, Osmanlı döneminde yapılan ve okula yeni başlayan çocukların okul korkusunu yenmek için düzenlenen Bed-i Besmele töreni düzenledi.

Özel Tekden İlkokulu’nda öğrencileri yeni dönem heyecanı sardı. Okula yeni kayıt yaptıran öğrencilerde, 1 haftalık uyum programının ardından bugün tören düzenledi. Osmanlı döneminde yapılan ve okula yeni başlayan çocukların okul korkusunu yenmek için düzenlenen, besmeleyle başlamak anlamına gelen Bed-i Besmele töreni ile ailelerinin karşılarına geçen öğrenciler, heyecanlı anlar yaşadı. Velilerde, çocuklarının ilk törenlerini cep telefonları ile kaydetti.

Özel Tekden İlkokulu Müdürü Nuri Akar da, öğrencilerin heyecanını paylaşarak, yeni eğitim öğretim yıllarını kutladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.