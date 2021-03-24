Tekamül eğitimi ne demek? Hangi mesleklere tekamül eğitimi verilir?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polislerin daha etkili olabilmeleri ve eğitim sırasında öğrendikleri bilgilerin tazelenmesi için tekamül eğitimi alacakları duyuruldu.

Söz konusu eğitimi, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde merkez ya da taşra teşkilatında görevli olan polislerin alacak. Bu eğitimi alacak polisler için POMEM’den mezun olunan yıl belirleyici etken olacak.

Tekamül eğitimi ne demek?

Tekamül kelime anlamı olarak olgunlaşma, gelişme, gelişim ve evrim gibi anlamlara gelir. Tekamül eğitimi, kurumların personellerini geliştirmek için düzenledikleri eğitim programı olarak bilinir. Genellikle askeri ve polis okullarında eğitim gören öğrencilerin yeni sisteme alışmaları ya da mesleğini pekiştirmeleri adına gördükleri eğitime tekamül eğitimi denilmektedir.

Kimlere tekamül eğitimi verilir?

Yapılan açıklamada, Polis Meslek Eğitim Merkezi 18, 20, 21, 22 ve 23. dönem mezunlarının tekamül eğitimlerine katılacağı belirtildi. Bu eğitimi, belirtilen dönemlerde POMEM’den mezun olan ve aktif görevde bulunan polisler alacak. Söz konusu eğitim için başlangıç aşamasında 500 kişilik kontenjan belirlendi. Eğitimlerin ilerleyen dönemde daha geniş kontenjan ile devam etmesi ön görülüyor.

Polis ve bekçilerin tekamül eğitimleri ne zaman?

POMEM mezunu ve halen aktif olarak çalışan 500 polis memuru ilk etapta 29 Mart-22 Nisan 2021 tarihleri arasında Mersin POMEM ve Karabük POMEM'de tekamül eğitimi alacak.

Toplam 350 bekçinin katılacağı olgunlaşma eğitimleri de 29 Mart ile 22 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Çarşı ve mahalle bekçilerinin eğitim alacakları yer ise Diyarbakır Ali Gaffar Okan POMEM olarak belirlendi.