Tek yumurta ikizleri aynı gün obezite ameliyatı oldu

Tek yumurta ikizleri olan 20 yaşındaki Ceyda ve Beyza Kayan aynı gün obezite ameliyatı oldu.

Tek yumurta ikizleri olan 20 yaşındaki Ceyda ve Beyza Kayan aynı gün Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde obezite ameliyatı oldu. İkiz kardeşler için laparoskopik sleeve gastrektomi ameliyatı gerçekleştirildi. Ameliyat, Genel Cerrahi anabilimdalı öğretim üyesi Doç. Dr. Onur Birsen tarafından yapıldı. Doç. Dr. Onur Birsen, ameliyatlar hakkında bilgi verdi. Obez hastalarının kilo vermelerine yardımcı olmak amaçlı gıda alımlarının veya besin emilimlerinin ya da her ikisinin birden azaltılması amacıyla sindirim sistemine cerrahi müdahalede bulunulmasına “obezite cerrahisi” ya da “bariatrik cerrahi” denildiğini söyleyen Birsen, “Günümüzde laparoskopik cerrahinin gelişmesi ile bu tür ameliyatlar karın açılmadan küçük deliklerden teknolojik cihazlar ile yapılabilmektedir. Bu tür ameliyatlar kelepçe diye bilinen ameliyatlardan çok farklıdır. Kelepçe ameliyatları hemen hemen hiç yapılmamaktadır. Şu anda dünyada en sık yapılan ameliyatlar tüp mide diye bilinen ‘sleeve gastrektomi’ veya ‘gastrik by-pass’ ameliyatlarıdır. Bu ameliyatlar ciddi anlamda kilosu olan hastalardaki en etkin tedavi yöntemidir. Sadece hastaya kilo verdirmekle kalmaz aynı zamanda obezitenin yol açtığı şeker hastalığı, uyku apnesi, yüksek tansiyon, solunum bozuklukları, depresyon, iktidarsızlık, insülin direnci, kolesterol yüksekliği gibi ek hastalıkların da düzelmesini sağlar” dedi.

En son laparoskopik sleeve ameliyatı olan tek yumurta ikizlerinin her ikisinde de obeziteye bağlı karaciğer yağlanması ve alkole bağlı olmayan karaciğerin iltihabi bir hastalığı olduğunu söyleyen Birsen, “Çok bilinmeyen ama önümüzdeki 5 yıl içinde çok ciddi toplum sağlığını etkileyecek bir problemdir. Tedavi edilmeyen NASH vakaların bir kısmı karaciğer sirozu ve karaciğer tümörü ile sonuçlanmaktadır. NASH sendromu ve metabolik sendromun için en umut veren tedavi yöntemlerinden biri metabolik cerrahidir” diye konuştu.

Doç. Dr. Onur Birsen, “Günümüzde obezite ameliyatları doğru ellerde, çok düşük riskle yapılıyor. Bu ameliyatı düşünen hastalar öncelikle cerrah ve hastaneye dikkat etmeli. Hastanenin tam teşekküllü bir hastane olması, 3. basamak yoğun bakım hizmetlerinin verilebilmesi çok önemli. Bu ameliyatların ekip işi olduğu unutulmamalı,deneyimli bir merkezde deneyimli bir cerrah ile riski en aza indirmek mümkün. Doğru ameliyat ile hastalar, sağlıklı olarak kabul edilen kilo düzeyine 1-1.5 yıl gibi kısa bir sürede ulaşırlar” ifadelerini kullandı.