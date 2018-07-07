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Tek ve çift yumurta ikizlerinin arasında ne fark vardır?

Çift yumurta ve tek yumurta ikizlerinin arasındaki farkları sizler için araştırdık...

07 Temmuz 2018 Cumartesi 16:17
Tek ve çift yumurta ikizlerinin arasında ne fark vardır?

Bazı ikizler birbirine çok benzer bazıları ise hiç benzemez. Bunun nedeni bazı ikizlerin tek bazılarının ise çift yumurta ikizi olmasıdır.

Çift yumurta ikizlerinde cinsiyetler farklı olabilir, tek yumurta ikizlerinde ise cinsiyetler her zaman aynıdır.

Çift yumurta ikizlerinde iki zigot tek yumurta ikizlerinde ise bir tane zigot olur.

Çift yumurta ikizlerinde genotip ve fenotipler birbirinden farklıdır. Fakat tek yumurta ikizlerinde aynıdır.

Tek yumurta ikizleri birbirinin kopyasıdır fakat çift yumurta ikizleri benzerlik göstermeyebilir.

Tek yumurta ikizlerinin genetik yapıları birbirinin aynıdır. Ayrıca iki ikiz türünde de iki adet göbek bağı vardır.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 16:17
  1. çift yumurta ikizi özellikleri
  2. tek yumurta ikizi özellikleri
  3. çift yumurta ve tek yumurta ikizleri arasındaki farklar

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