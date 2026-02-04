  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ramazan öncesi stokçuya ve fahiş fiyata taviz yok! 81 ilde denetimler sıklaştırıldı: Haksız kazanç sağlayan işletmelere ağır ceza Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olan Hes Kablo satıldı! Yeni sahibi herkesi şaşırttı Uzmanlar sakın yatırmayın diyerek uyardı: Aldığınız an paranız eriyebilir! Savunma sanayi şirketine tehdit: Yılda 1000 füze üreteceksiniz İflas eden mobilya devi tüm ürünlerine yüzde 50 indirim yaptı Kar ve soğuk hava onları da etkiliyor! Yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor BAE ve Mısır'ın planları suya düştü! Rusya duyurdu: Türkiye fark attı bir numaradalar
Doğa
11
Yeniakit Publisher
Kar ve soğuk hava onları da etkiliyor! Yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor
AA Giriş Tarihi:

Kar ve soğuk hava onları da etkiliyor! Yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor

Yaban hayvanları, kara kışta kar ve soğuk hava nedeniyle doğal ortamlarında yiyecek bulmakta zorluk çekiyor.

#1
Foto - Kar ve soğuk hava onları da etkiliyor! Yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor

Tunceli’deki Munzur Vadisi Milli Parkı, dört mevsim farklı canlı türlerine yaşam alanı sağlıyor.

#2
Foto - Kar ve soğuk hava onları da etkiliyor! Yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor

Bölgede etkili olan kar yağışıyla da milli parktaki dağlık ve ormanlık alanlar tamamen beyaz örtüyle kaplandı.

#3
Foto - Kar ve soğuk hava onları da etkiliyor! Yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı milli parkta, şu sıralar yaban keçileri, domuzlar ve akbabalar besin bulmakta zorlanıyor.

#4
Foto - Kar ve soğuk hava onları da etkiliyor! Yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor

Sarp yamaçlarda yiyecek arayışına giren bu hayvanlar, bazen de yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar iniyor.

#5
Foto - Kar ve soğuk hava onları da etkiliyor! Yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor

Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri de bölgede belirli aralıklarla yemleme çalışmaları yürütüyor.

#6
Foto - Kar ve soğuk hava onları da etkiliyor! Yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor

İşte kara kışta yaban hayvanlardan kareler…

#7
Foto - Kar ve soğuk hava onları da etkiliyor! Yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor

İşte kara kışta yaban hayvanlardan kareler…

#8
Foto - Kar ve soğuk hava onları da etkiliyor! Yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor

İşte kara kışta yaban hayvanlardan kareler…

#9
Foto - Kar ve soğuk hava onları da etkiliyor! Yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor

İşte kara kışta yaban hayvanlardan kareler…

#10
Foto - Kar ve soğuk hava onları da etkiliyor! Yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor

İşte kara kışta yaban hayvanlardan kareler…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Valilikten duyuru: Okullar tatil edildi!
Yerel

Valilikten duyuru: Okullar tatil edildi!

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Ardahan genelinde (Posof ilçesi dışında) eğitime bir gün ara verilirken; engelli, hamile..
Türkiye ve Suudi Arabistan’dan 31 maddelik ortak bildiri! İsrail’e sert uyarı: Derhal orayı terk et!
Gündem

Türkiye ve Suudi Arabistan’dan 31 maddelik ortak bildiri! İsrail’e sert uyarı: Derhal orayı terk et!

Türkiye ve Suudi Arabistan 31 maddelik ortak bildiri yayımladı. Bildiride; Yemen, Somali, Sudan ve Suriye'nin toprak bütünlüğü desteklenirke..
Suriyeli bir Kürt'ün YPG/PKK'ya isyanı! "Şeyh Maksut'u, Afrin'i, Şehba'yı, Haseke'yi yıktınız; bizi de yıktınız"
Dünya

Suriyeli bir Kürt'ün YPG/PKK'ya isyanı! “Şeyh Maksut'u, Afrin'i, Şehba'yı, Haseke'yi yıktınız; bizi de yıktınız”

Suriye, uzun yıllardır pençesinde kıvrandığı YPG/PKK teröründen son entegrasyon anlaşmasıyla kurtulmaya çalışırken, hala bazı bölgeleri elin..
Seyfülislam Kaddafi öldürüldü: 4 silahlı saldırgan evine baskın düzenledi
Dünya

Seyfülislam Kaddafi öldürüldü: 4 silahlı saldırgan evine baskın düzenledi

Libya resmi haber ajansı LANA, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin silahlı saldırı sonucu öldürül..
Suudi Arabistan ile Tarihi Enerji Anlaşması
Ekonomi

Suudi Arabistan ile Tarihi Enerji Anlaşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyareti vesilesiyle Türkiye ile Suudi Arabistan arasında önemli bir enerji anlaşması ..
Ünlülerin sonuçları belli oldu! 9 şüpheliden 6’sının testi pozitif
Gündem

Ünlülerin sonuçları belli oldu! 9 şüpheliden 6’sının testi pozitif

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda örnekleri alınan 9 şüpheliden, aralarında tutuklu Sara Ersoy’un..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23