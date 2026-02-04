  • İSTANBUL
Ekonomi
13
Yeniakit Publisher
Uzmanlar sakın yatırmayın diyerek uyardı: Aldığınız an paranız eriyebilir!
Haber Merkezi

Uzmanlar sakın yatırmayın diyerek uyardı: Aldığınız an paranız eriyebilir!

Değerli metaller dünyada yükselirken, uzmanlardan dolandırıcılara karşı uyarı geldi.

#1
Foto - Uzmanlar sakın yatırmayın diyerek uyardı: Aldığınız an paranız eriyebilir!

Değerli metallerdeki hareketlilik nitelikli olmayan metallere de sıçradı. Altın ve gümüşle birlikte bakır fiyatları da hızla yükseldi. Fırsatçılar ortaya çıktı ve 550 liralık bakırı 3 bin 500 liraya satmaya başladı. Uzmanlar fırsatçılardan 3 bin 500 liraya alınan bakırların 550-600 liraya zor satılacağını ifade etti. ​

#2
Foto - Uzmanlar sakın yatırmayın diyerek uyardı: Aldığınız an paranız eriyebilir!

Küresel piyasalarda değerli metallerde tarihi yüksek seviyelere ulaştı. Düzeltme hareketiyle karşılaşan altın ve gümüş yeniden yükseliş göstermeye başladı. Yatırımcılar ise değerlenen diğer nitelikli olmayan metallerden bakıra yöneldi. Ancak bakırda ortaya çıkan tuzakları göz ardı eden yatırımcılar büyük kayıplarla karşılaşıyor.

#3
Foto - Uzmanlar sakın yatırmayın diyerek uyardı: Aldığınız an paranız eriyebilir!

MERDİVEN ALTI İŞLETMELERİN YENİ OYUNU Hurdasının kilogramı 550-600 liraya satılan bakır, merdiven altı işletmeler tarafından külçe haline getirilerek kilogramı 3 bin 500 liradan satılıyor.

#4
Foto - Uzmanlar sakın yatırmayın diyerek uyardı: Aldığınız an paranız eriyebilir!

YÜZDE 20 KDV İLE BAŞTAN ZARAR Faturalı olarak satın alınan kiloluk külçe bakırlarda yüzde 20 KDV bulunuyor. İşlenmemiş külçe altında KDV bulunmuyor. Başka bir deyişle kiloluk bakır külçe alanlar aldıkları anda geri satmak istediklerinde yüzde 20 zarar etmiş oluyor.

#5
Foto - Uzmanlar sakın yatırmayın diyerek uyardı: Aldığınız an paranız eriyebilir!

"BU MARJI KAPATMAK MÜMKÜN DEĞİL" Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk "Bakırın kilogram fiyatında alım ve satımda çok büyük bir fark var. Kilosu 500-600 lira hurdası olan bakırın külçe halinde 3 bin 500 liraya satılması arasında büyük marj var." dedi.

#6
Foto - Uzmanlar sakın yatırmayın diyerek uyardı: Aldığınız an paranız eriyebilir!

"ADİL DEĞERİN ÇOK ÜZERİNDE SATILIYOR" Yıldırımtürk "Büyük firmalar genelde Ekim ayında Londra'da LME'de yıllık kapasitelerin pazarlıklarını yapıp öyle bakır alıyor. Bu fiyatlara borsa komisyonları ekleniyor. COMEX'te 1 ton bakırda bin 500 dolar fark vardı. Londra'da bu fark daha düşüktü. Talepten dolayı bu oranlar ortaya çıkıyor. Maliyeti kilo olarak işlendiğinde en fazla 1500 lira olsun. 1000-1100 lira adil değerdir. Çarşıda en son duyduğum 2 bin 500 lira." ifadesini kullandı.

#7
Foto - Uzmanlar sakın yatırmayın diyerek uyardı: Aldığınız an paranız eriyebilir!

"BİLİNÇSİZ ALICILAR HEDEF ALINIYOR" Külçe bakıra 3 bin 500 lira verenlere ilişkin olarak Yıldırımtürk "Münferit bilinçsiz alıcılar var. Bir sene de bekleseniz farkı kapatmak pek mümkün değil. Bakır ülkemizdeki kablo üreticisi gibi şirketlerde bulunuyor. Merdivenaltı bir şeyler yaparak külçe haline getirenler var. Sığ bir piyasası var. Külçe bakırın Kapalıçarşı'da 1500-1700 liraya dün satıldığını duydum." dedi.

#8
Foto - Uzmanlar sakın yatırmayın diyerek uyardı: Aldığınız an paranız eriyebilir!

Bakırda yüzde 20 oranında KDV olduğuna değinen Yıldırımtürk "Başlangıçta faturalı külçe bakır aldıklarında anında yüzde 20 zarar ediyorlar. İşlenmemiş külçe altında KDV yok." açıklamasını yaptı.

#9
Foto - Uzmanlar sakın yatırmayın diyerek uyardı: Aldığınız an paranız eriyebilir!

GÜMÜŞTE DE "DELİ PAZARI" OLUŞTU Aynı durumun gümüş için de geçerli olduğunu ifade eden Yıldırımtürk, "Gümüşte iç ve dış piyasada kilogramda 100-150 dolar fark var. Alım satım farkı gümüşte yüzde 10 seviyesinde. Rafineriler 100-200 gram gümüş külçeyi artık üretmiyor.

#10
Foto - Uzmanlar sakın yatırmayın diyerek uyardı: Aldığınız an paranız eriyebilir!

Kiloluk gümüş külçe basmayı tercih ediyorlar. 150 bin liraya alınan kilogram gümüş, 135-140 bin liraya yeniden kuyumcuya satılıyor. Bunu deli pazarı olarak yorumluyorum. Platin ve paladyum soranlar oluyor, bunların ülkemizde piyasası yok ve ürün de bulunmuyor." sözlerini söyledi.

#11
Foto - Uzmanlar sakın yatırmayın diyerek uyardı: Aldığınız an paranız eriyebilir!

"RESMEN FIRSATÇILIK, KİMSE BULAŞMASIN" Altın üreticisi Murat Köle ise, "Hurdası 500-600 lira arasında değişen bir kilo bakırın külçesini 3 bin 500 liraya satıyorlar. Buna resmen fırsatçılık diyorum. Kuyumcular için kiloluk külçe bakırın bir değeri yok ve satın almazlar.

#12
Foto - Uzmanlar sakın yatırmayın diyerek uyardı: Aldığınız an paranız eriyebilir!

Oksitlendiğinde kayıplar oluşuyor, siyahlaşır ve muhafazası çok zordur. Finansal okuryazarlığı olmayanları hedef alanlar fırsatçılık yaparak büyük zararlara neden oluyor. Külçe bakırın 3 bin 500 lira gibi fiyatlardan satın alınmasını tavsiye etmiyorum." dedi./ kaynak: NTV, haber7

