SON DAKİKA
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
İflas eden mobilya devi tüm ürünlerine yüzde 50 indirim yaptı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İflas eden mobilya devi tüm ürünlerine yüzde 50 indirim yaptı

Küresel ekonomik kriz etkisini artırırken bu kez mobilya markasından iflas haberi geldi. Marka borçları azaltmak için tüm ürünlerine yüzde 50 indirim yaptı.

#1
Foto - İflas eden mobilya devi tüm ürünlerine yüzde 50 indirim yaptı

İngiltere’nin ünlü mobilya markası Slzzp, iflas bayrağını çekti. 2019 yılından bu yana ülke genelinde faaliyet gösteren ve kısa sürede popüler haline gelen marka iflasını yüzde 50 indirim yaparak duyurdu.

#2
Foto - İflas eden mobilya devi tüm ürünlerine yüzde 50 indirim yaptı

Ünlü şirket, artan maliyetlerle mücadele edemediğini ve borçlarını ödeyemediğini belirtti.

#3
Foto - İflas eden mobilya devi tüm ürünlerine yüzde 50 indirim yaptı

Slzzp, 20 Ocak’ta kayyum atanmasıyla resmen iflas sürecine girdi. “Her bütçeye uygun geniş ürün yelpazesi” cümleleriyle tanınan şirket mali baskı ve yükselen maliyetlerle karşı karşıya kaldı. Borçlarının ödemekte zorlanan şirket yönetim değişikliğine gitmesine rağmen iflas sürecinden kurtulamadı.

#4
Foto - İflas eden mobilya devi tüm ürünlerine yüzde 50 indirim yaptı

Ellerindeki ürünleri ve stokları bitirmek için uğraşan şirket bu kapsamda büyük bir kampanyayı duyurdu. İflastan kaçamayan şirket yüzde 50 indirim yaptığını açıkladı.

#5
Foto - İflas eden mobilya devi tüm ürünlerine yüzde 50 indirim yaptı

İngiltere genelinde perakende zincirlerinde yaşanan kriz küçük, büyük tüm firmaları vurdu. Borç yükü artarken pek çok firma da iflas ettiğini duyurdu.

