Tek tek açıkladı! FETÖ ve Menzil'i birbirine benzetenlere tokat gibi cevap

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Nakşibendi tarikatının Menzil kolunun şeyhi Seyyid Abdülbaki Elhüseyni tedavi gördüğü İstanbul’da özel bir hastanede Hakk'a yürüdü.

Kamuoyunda Gavs-ı Sani Şeyh Abdülbaki Elhüseyni olarak bilinen Abdulbaki Erol'un cenazesinin, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil Köyü'nde Cuma günü kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Türkiye'nin acı kaybıyla ilgili Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında dikkat çeken ifadeler kullandı.

FETÖ ve Menzil'i birbirine benzetenlere tokat niteliğinde bir cevap veren Karahasanoğlu şu ifadeleri kullandı:

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Gönül dostları, Allah rızası için insanlara 'nasıl faydalı olabiliriz?' diye bir yapılanma içerisinde oluyorlar. Bu yapılanmayı birileri, zaman zaman FETÖ vari yapılanma olarak göstermeye çalışıyor.

FETÖ'yü şöyle ayıralım. FETÖ, CIA'in kucağına oturmuş bir yapılanma.

Dış istihbarat örgütleriyle irtibatlı bir yapılanma görürseniz; bunun cemaat olması önemli değil. Bir gazete olabilir, bir okul olabilir, kendi haline bir grup olarak görünen olabilir, laikçi bir grup olabilir. Eğer dış istihbarat örgütleriyle al takke ver külah yapan kim olursa olsun onun arka planında başka hesaplar olduğunu söyleyebiliriz.

Ama Menzil grubuyla ilgili böyle iddiada bulunanlar bütün tarikatlara, hatta bütün dindar insanlara; kötü gözüyle, yobaz gözüyle, gerici gözüyle vatan haini gözüyle bakanlar...

Biz gönül dostu, Allah dostu olarak biliyoruz Menzil grubunu.