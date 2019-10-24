0553 313 94 23

Tek suçları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemek! Siyonist İsrail, Ortodoks Yahudilerin ayinini bastı

Siyonist İsrail polisi, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteği ile bilinen Ortodoks Yahudilerini'nin Sinagoglarını basarak onlara zalimce saldırdı.

24 Ekim 2019 Perşembe 15:07

 Tufan Acar  yeniakit.com.tr 

Kudüs'te Ortodoks Yahudilere ait bir Sinagog, ayin esnasında Siyonist İsrail polisi tarafından basıldı. Ortodoks Yahudiler sadece Anti-Siyonist oldukları için çocuklarının gözü önünde İsrail polisinin zulmüne uğradı. Baskında ayine katılan bazı kişiler yere yatırılarak ters kelepçe yöntemi ile göz altına alındı. Sinagog'da masa ve sandalyeleri deviren İsrail polisi orantısız güç kullanarak zalimliğini yeniden gözler önüne serdi.

Anti Siyonist Yahudiler dünya kamuoyunda Türkiye ile birlikte Filistinli Müslümanlara olan destekleri ile tanınıyor. Anti Siyonist grup, ABD Newyork'ta bulunan Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önünde defalarca yaptıkları eylemlerle İsrail Devleti'nin haksız zulümleri ile işgalci politikalarını protesto ettiler. Burada Türk bayrakları ile de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren Anti Siyonist Yahudiler, Türkiye ve Filistin lehine sloganlar attı.

Öte yanda Anti Siyonist Yahudiler yaptıkları paylaşımlarda, Siyonist İsrail'in Yahudiliği temsil etmediğini de vurguluyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 15:07
  1. Kudüs
  2. Ortodoks Yahudiler
  3. Sinagog
  4. Siyonist İsrail
  5. Anti-Siyonist
  6. İsrail polisi
  7. Anti Siyonist Yahudiler
  8. Filistinli Müslümanlar
  9. ABD Newyork
  10. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi
  11. İsrail Devleti
  12. Türk bayrakları
  13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • hjkhjk16 sa önce
    helal olsun chp sözde iyi kuvvetli bir destekle erdoğana destek vermediler yani muhalafet ortodoks yahudiler kadar olamadı yazıklar olsun herşeyi eleştirip oy alabileceklerini sanıyorlarsa ahmaktırlar
  • Rukiye Rukiye 17 sa önce
    Sayın tufan acar bey yazınızla ve haberinizle bizi aydınlattıgınız için tşkler... İnanın bunları bilmiyorduk sayenizde ögrenmiş olduk daha güzrl bilmedigimiz haberleride görmek isteriz... Başarılar diliyorum

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Turkish Cargo’dan iki yeni sefer
  1. Turkish Cargo’dan iki yeni sefer
  2. Makarna diyeti nasıl yapılır?
  3. Herkesi ilgilendiriyor! Bakanlık..
  4. Yılmaz Çiftci kimdir? Adalet Bakanlığı..
  5. Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler..
  6. Hakan Öztatar kimdir? Resmi Gazete..
  7. Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru..
  8. Mehmet Arı kimdir? Adalet Bakanlığı..
  9. Komşu kırmızı alarmda! Saatler kaldı...
  10. Yakup Moğul kimdir? Resmi Gazete..
  11. Resmi Gazete atama kararları son dakika
  12. Cumhuriyetçi senatörlerden Başkan..
  13. 25.10.2019 Günün âyet ve hadisi
  14. Beyaz Saray'dan Washington Post ve NYT..
  15. SGK prim borcu yapılandırma var mı SGK..
  16. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel..
  17. Türkiye'den ABD'ye 'savaş suçu', AB'ye..
  18. Venezuela'da muhalifler ve hükümet..
  19. Irak güçleri Yeşil Bölge'ye girmek..
  20. ABD'den Suriye'deki petrolün korunması..
  21. Putin'in sağ kolu konuştu: İkisi de..
  22. Iraklılar başkentteki Tahrir..
  23. TBMM Başkanı Mustafa Şentop Fransız..
  24. Trump'tan Suriye'deki petrol..
  25. TBMM'den AP'nin kararına tepki
  26. Hindistan Müslüman Siyasi Konseyinden..
  27. Amerikalıların üçte ikisi ülkelerinde..
  28. ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen..
  29. ABD Başkan Yardımcısı MikePence'den..
  30. Trabzonspor Krasnodar'a evinde mağlup..
Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı
Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı

Günün Karikatürü

25 Ekim 2019
Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!
Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!