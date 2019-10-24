Tek suçları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemek! Siyonist İsrail, Ortodoks Yahudilerin ayinini bastı

Tufan Acar yeniakit.com.tr

Kudüs'te Ortodoks Yahudilere ait bir Sinagog, ayin esnasında Siyonist İsrail polisi tarafından basıldı. Ortodoks Yahudiler sadece Anti-Siyonist oldukları için çocuklarının gözü önünde İsrail polisinin zulmüne uğradı. Baskında ayine katılan bazı kişiler yere yatırılarak ters kelepçe yöntemi ile göz altına alındı. Sinagog'da masa ve sandalyeleri deviren İsrail polisi orantısız güç kullanarak zalimliğini yeniden gözler önüne serdi.

Anti Siyonist Yahudiler dünya kamuoyunda Türkiye ile birlikte Filistinli Müslümanlara olan destekleri ile tanınıyor. Anti Siyonist grup, ABD Newyork'ta bulunan Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önünde defalarca yaptıkları eylemlerle İsrail Devleti'nin haksız zulümleri ile işgalci politikalarını protesto ettiler. Burada Türk bayrakları ile de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren Anti Siyonist Yahudiler, Türkiye ve Filistin lehine sloganlar attı.

Öte yanda Anti Siyonist Yahudiler yaptıkları paylaşımlarda, Siyonist İsrail'in Yahudiliği temsil etmediğini de vurguluyor.