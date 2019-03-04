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'Tek sorumlu genel merkez' deyip topluca istifa ettiler! Savcı Sayan'ı destekleyeceğiz

İYİ Parti Ağrı Gençlik Kolları, seçim sürecinde genel merkezle yaşadıkları sorunlar nedeniyle topluca istifa etti. Alınan kararın ardından üyeler, yerel seçimlerde AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Sayın Savcı Sayan'ı destekleyeceklerini duyurdu.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:07
'Tek sorumlu genel merkez' deyip topluca istifa ettiler! Savcı Sayan'ı destekleyeceğiz

İYİ Parti Ağrı Gençlik Kolları üyeleri düzenledikleri basın açıklamasıyla partilerinden istifa ettiklerini bildirdi.

İYİ Parti Ağrı Gençlik Kolları Başkanı Emrah Aslan, beraberindeki üyelerle Abide Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasıyla İYİ Parti'den topluca istifa ettiklerini söyledi.

Toplu halde istifa etmelerinin nedeninin İYİ Parti Genel Merkezi'nin sürdürdüğü yanlış politikalar olduğunu belirten Aslan, bir yıl önce İYİ Parti'ye katıldıklarını dile getirdi.

"Tek sorumlu Genel merkez"

"İYİ Parti Ağrı Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanlığı görevinden yönetim kurulu üyelerimizle birlikte toplu halde istifa etmiş bulunmaktayız" diyen Aslan, şöyle konuştu:

"Bu istifanın sorumlusu ne ana kademe, ne il başkanı ne de belediye başkan adayımızdır. Tek sorumlusu İYİ Parti Genel Merkezi'dir. Gün memleketimize sahip çıkma günüdür. En önemlisi ise vatanımıza, milletimize sahip çıkma günüdür. Bizler Ağrı sevdalısı gençler olarak 31 Mart Yerel Seçimleri'nde projeleriyle heyecan uyandıran donanımlı, birikimli, iş bilen ve saygın bir kişiliğe sahip olan, memleketimizi ülkemize emanet eden en önemlisi ise gençliğe verdiği değer göz önünde olan AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Sayın Savcı Sayan'ı destekleyeceğimizi bildiririz."

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:07
  1. Ağrı
  2. İYİ Parti
  3. Savcı Sayan

YORUM YAZ

  • Mehmet öksüz Mehmet öksüz 40 dk önce
    Yalnız agrılıların bilmedigi bir şey var. Bu savcı sayan koyu chp lidir. Ona göre.
  • Recep sürRecep sür58 dk önce
    İyi parti kaç oy alır ki ağrıdan haber niteliği bile Yok

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