Tek SİHA'lık canı varmış: 280 kilometre ötedeki terör örgütü elebaşı havaya uçuruldu

Baran Dergisi'nde yer alan habere göre, Süleymaniye kentinin Kelar ilçesinde bir araç, bir SİHA tarafından havaya uçuruldu.

Kelar’ın kuzeyinde bulunan Berlut köyünde SİHA tarafından vurulan araçta bulunan 5 kişiden 4’ünün hayatını kaybettiği 1’inin de yaralandığı öğrenildi.

Yaralının, Kelar’daki Şehid Hejar Hastanesi’ne kaldırıldığı aktarıldı.

Tel Abyad sorumlusu terör örgütü elebaşı öldürüldü

Ölenler arasında terör örgütü YPG/PKK’nın Tel Abyad sorumlusu Ferhat Derik ve 3 koruması olduğu ifade ediliyor. Saldırıyı yapan SİHA’nın da Türkiye’ye ait olduğu düşünülüyor.

Yetkililer henüz konuya dair bir açıklama yapmadı.

Abdullah Ağar

Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar ise sosyal medyadan operasyonu şu ifadelerle duyurdu:

Menşei ve “Menzili” belirsiz bir SİHA, Türkiye’nin en güney ucundan ~280 km derinlikte Süleymaniye Keler’de nokta operasyonu yapmış.

Kimin ki bu SİHA?

Baltık’tan mı geldi, Balkanlar’dan mı, Bartın, Batman, Balıkesir’den mi, yoksa kulağı tersten tutup Basra’dan mı geldi bilinmez.

Ama bilinen bir gerçek var. TR’nin en ucundan 280 km uzakta gıcır gıcır bir Laredo’yu motordan temin parça tesirli etkiyle hafifçe çizmiş.

Meğer içinde de ‘orada ne işi varsa’ YPG/PKK’nın sözde Tel Abyad sorumlusu TEVDEMci Ferhat Derik ve 3 terörist varmış.

EtkisizLEŞivermişler.