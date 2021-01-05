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Ekonomi Tek seferde en büyük bağışı yaptı! Bakın nereye
Ekonomi

Tek seferde en büyük bağışı yaptı! Bakın nereye

Amazon'un kurucusu ve sahibi Jeff Bezos, 2020'de hayır kuruluşlarına tek seferde en büyük bağışı yapan kişi oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 23:58:00 -
Tek seferde en büyük bağışı yaptı! Bakın nereye

ABD'li internet şirketi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 2020'de de adından söz ettirmeyi başardı.

"The Chronicle of Philanthropy" dergisinin "2020'nin en yüksek bağışları" listesine göre, Bezos'un iklim değişikliğiyle mücadele için kurduğu Bezos Yeryüzü Vakfı'na yaptığı 10 milyar dolarlık bağış, yılın tek seferde yapılan en büyük bağışıydı.

Bezos'un bağışı dışında listede ilk 10'da yer alan diğer bağışların toplamı ancak 2,6 milyar dolara ulaşabildi. Dergiye göre, bu 2011'de bu yana görülen en düşük toplam oldu.

Nike'ın kurucularının ardından geldi

ABD'li spor giyim markası Nike'ın kurusu Phil Knight ve eşi Penny Knight, kendi vakıflarına bağışladıkları 900 milyon dolarla Bezos'u izledi.

Phil ve Penny Knight, Oregon Üniversitesine, HBE inşaat şirketinin kurucusu Fred Kummer ise Missouri Bilim ve Teknoloji Üniversitesine yaptıkları 300'er milyon dolarlık bağışlarla listede üçüncü sırayı paylaştı.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan, ABD'de 2020 başkanlık seçimlerinde oy güvenliği ile ilgili çalışmalar yürüten Teknoloji ve Sivil Hayat Merkezi adlı sivil toplum kuruluşuna yaptıkları 250 milyon dolarlık bağışla listede dördüncü sırada yer aldı.

Bağışlar servet artışlarının yanında cüce kalıyor

Öte yandan, koronavirüs etkisi altında geçen dönemde bağışçıların toplam servetleri bağış miktarlarıyla kıyaslanamayacak ölçüde arttı.

Vergi Adaletini Savunan Amerikalılar ve Siyaset Çalışmaları Enstitüsünün yaptığı araştırmaya göre, 18 Mart-7 Aralık 2020 tarihlerinde, Bezos'un serveti yüzde 63,2 artışla 184,4 milyar dolara, Zuckerberg'in serveti ise yüzde 91,7 artışla 104,8 milyar dolara, Knight'ın serveti yüzde 76,5 artışla 52,1 milyar dolara ulaştı.

 

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