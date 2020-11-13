Tek oğlunu hırsız sanıp öldürdü

Konya’nın Seydişehir ilçesindeki Yaylacık Mahallesi Beşoluk Yaylası'nda oğluyla birlikte çobanlık yapan Mehmet A. (50), akşam saatlerinde evin dışından gelen sesler üzerine tüfeğini alarak kapıya çıktı. Karanlıkta göremediği kişinin hırsız olduğunu düşünen Mehmet A, seslerin geldiği bölgeye doğru tek el ateş etti. Mehmet A, ateş ettiği yere gittiğinde vurduğu kişinin, kendisiyle aynı ismi taşıyan oğlu Mehmet A. (17) olduğunu görünce büyük bir acı yaşadı.



TUVALETTEN DÖNÜYORDU



Tuvaletten dönen oğlunu göğsünden vuran baba hemen sağlık ekiplerini ve jandarmayı arayarak, yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Mehmet A., hayatını kaybetti. Ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen Mehmet A'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Baba Mehmet A, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliye sevk edilen Mehmet A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.