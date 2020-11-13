  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Tek oğlunu hırsız sanıp öldürdü
Yerel

Tek oğlunu hırsız sanıp öldürdü

Konya’da yaşanan feci olayda bir baba, büyük acıya neden oldu. Birlikte çobanlık yaptığı ve tuvalete giden tek oğlunu hırsız sanan Mehmet A., karanlıkta seslerin geldiği yere ateş etti. Ateş ettiği yere giden baba kendisiyle aynı ismi taşıyan oğlunu vurduğunu görünce yıkıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 22:31:00 -
Tek oğlunu hırsız sanıp öldürdü

Konya’nın Seydişehir ilçesindeki Yaylacık Mahallesi Beşoluk Yaylası'nda oğluyla birlikte çobanlık yapan Mehmet A. (50), akşam saatlerinde evin dışından gelen sesler üzerine tüfeğini alarak kapıya çıktı. Karanlıkta göremediği kişinin hırsız olduğunu düşünen Mehmet A, seslerin geldiği bölgeye doğru tek el ateş etti. Mehmet A, ateş ettiği yere gittiğinde vurduğu kişinin, kendisiyle aynı ismi taşıyan oğlu Mehmet A. (17) olduğunu görünce büyük bir acı yaşadı.

TUVALETTEN DÖNÜYORDU

Tuvaletten dönen oğlunu göğsünden vuran baba hemen sağlık ekiplerini ve jandarmayı arayarak, yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Mehmet A., hayatını kaybetti. Ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen Mehmet A'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Baba Mehmet A, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliye sevk edilen Mehmet A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mete Yarar, 'Bölgede çok büyük gelişmeler var' diyerek açıkladı
Gündem

Mete Yarar, 'Bölgede çok büyük gelişmeler var' diyerek açıkladı

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, terör operasyonları sonrası Kuzey Irak'ta iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK ile ilgili çarpıcı bilgiler verd..
Ermeni askerin İran itirafı gündeme bomba gibi düştü: 30 milyon Azeri'yi...
Dünya

Ermeni askerin İran itirafı gündeme bomba gibi düştü: 30 milyon Azeri'yi...

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 27 Eylül'de başlayan çatışmalar, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasıyla son buldu. Bu süreçte İran hü..
Özgür Demirtaş bile itiraf etti! “Erdoğan’ın söyledikleri yapılırsa…”
Ekonomi

Özgür Demirtaş bile itiraf etti! “Erdoğan’ın söyledikleri yapılırsa…”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomideki yenilenme sinyalinin ardından yabancı yatırımcının güveni arttı. Muhalif söylemleriyle ön ..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay