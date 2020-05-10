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Aktüel

Tek Kovid-19 vakasının kaldığı Moritanya'da camiler yeniden ibadete açıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 18:54:28 -
Tek Kovid-19 vakasının kaldığı Moritanya'da camiler yeniden ibadete açıldı

HARTUM (AA) - Batı Afrika ülkesi Moritanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aktif tek hasta kalması ve 29 Nisan'dan itibaren yeni vaka görülmemesi üzerine camiler yeniden ibadete açıldı.

Hükümetin, Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında marketler ile camilerin açılması kararı sonrası haftalardır toplu ibadetlerin yapılamadığı camilerde tekrar cemaatle namaz kılınmaya başlandı.

Yetkililer, sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edilmesi çağrısında bulundu.

Batı Afrika'da virüsten en az etkilenen ülkelerden Moritanya'da şu ana kadar 8 vaka görüldü, 1 kişi öldü, 6 kişi iyileşti.

Kovid-19 salgınını 9 Nisan'da tamamen bitirdiğini açıklayan Moritanya'da, 29 Nisan'da yeni vaka tespit edilmişti.

Moritanya, Kovid-19'un Avrupa'da yayılmaya başlaması üzerine yurt dışından gelenlere 14 günlük karantina uygulamasını başlatan ilk Afrika ülkelerinden biri olmuştu.

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