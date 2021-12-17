Tek Kişilik Sufle nasıl yapılır?

Bu tarifte en kolay ve en lezzetli suflesini yapabileceksiniz üstelik tek kişilik.

1 kişilik sufle tarifi

1 kişilik sufle malzemeler

1 yumurta

1, 5 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı sıvı yağ

3 yemek kaşığı süt veya su

1 çay kaşığı vanilya

Yarım çay kaşığı kabartma tozu

1 tepeleme yemek kaşığı kakao

3 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı damla çikolata ya da bir kare çikolata

Tek kişilik sufle yapılışı

Yumurta ve şeker güzelce çırpılır ve sıvı yağ eklenir oda çarpıldıktan sonra kuru malzemeler eklenir. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpılır. Sufle kabını güzelce her yerini yağladıktan sonra unlayın ve hazırlanan karışımın yarısını kaba dökün. 1 yemek kaşığı bitter damla çikolata koyun ve sonra kalan karışımı ekleyip tencereye koyun. Tencerenin içine önceden kaynatılan suyu yarısına gelecek şekilde koyun ve kapağı açık şekilde 3 dakika pişirin. 3 dakika dolduktan sonra tencerenin kapağını kapatıp 7 dakika daha pişirin. Toplamda 10 dakikaya tamamlayın. Afiyet olsun.

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Tahinli sufle nasıl?

Hazırlanışı:

Küçük bir tencerede tereyağını eritin. Ayrı bir kapta yumurta ile şekeri çırpın. Tahinli çikolatalı karışımı ekleyin. Son olarak un ve kabartma tozunu da ekleyip harmanlayın. Yağlanmış ve unlanmış kalıplara karışımı bölüştürün. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin.

Ispanaklı Sufle

Malzemeler

500 gram ıspanak

3 tane yumurta

1 tane kuru soğan

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı un

1 su bardağından iki parmak eksik sıvı yağ

1 su bardağı ufalanmış beyaz peynir

1 paket kabartma tozu

Tuz

Üzeri için:

Kaşar peyniri rendesi

1 yumurta sarısı

Yapılışı

Önce ıspanağı ayıklayıp yıkayın, doğrayıp bir süzgece alın suyu iyice süzülsün. Sebze kurutucusu varsa onunla da kurutabilirsiniz. Kuru soğanı ince ince doğrayın ıspanağa ilave edin damak tadınıza göre tuz ilave edin, peyniriniz tuzluysa ona göre ilave edin. Diğer tarafta karıştırma kabına üç tane yumurtayı kırın, mikserle çırpın ,diğer malzemeleri sıvı yağ ,yoğurt ,peynir un ve kabartma tozunu ekleyip tekrar çırpın mikseri kapatın, ıspanaklı karışımı ekleyip kaşıkla karıştırın, yağlanmış borcama dökün. Üstünü düzeltin, yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana kadar pişirin, fırından almadan üzerine kaşar peyniri rendesi serpip, kaşarlar eriyince fırından çıkarıp servis yapabilirsiniz.