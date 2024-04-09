  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ünlü yazar asgari ücrette ara zamma kimin sıcak bakmadığını açıkladı ve ekledi:

Eylem Tok ile oğlu Timur kaçmıştı! Oğuz Murat Aci’nin acılı babası tek isteğini açıkladı

Dursun Özbek'ten, her şeye burnunu sokan Uğur Dündar'a şaşırtan tavsiye

Petrol uzmanı 'Orada kesin gaz ya da petrol var' demişti! Aylar sonra haber geldi

Ticaret Bakanlığı'ndan son dakika! 54 ürün grubunun İsrail'e ihracı yasaklandı

ABD'den ezber bozan çıkış! 'İsrail'in saldırıları soykırım olarak görülecek'

Meral Akşener'in İYİ Parti kongresinde hangi adayı destekleyeceği belli oldu

Elazığ'da beyaz petrol heyecanı! Tüm kent nefesini tuttu

Uzmanından yağış uyarısı! 10-15 gün içerisinde yağış almazsa yandık

Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Mehmet Şimşek sinyal vermişti
Yaşam Tek kareye 3 şehir sığdı! İstanbul'un havası temizlendi
Yaşam

Tek kareye 3 şehir sığdı! İstanbul'un havası temizlendi

Yeniakit Publisher
2024-04-09 12:40:00 -

İstanbul'da hava kirliliği son 2 yılın en düşük seviyesine ulaşınca İstanbul Bostancı, Yalova ve Uludağ aynı fotoğrafta görüntülendi.

İstanbul'da hava kirliliğinin son 2 yılın en düşük seviyesinde görülmesiyle birlikte yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Bursa'da bulunan Uludağ gözüktü. 3 şehir tek karede birleşti; İstanbul Bostancı, Yalova ve Uludağ aynı fotoğrafta görüntülendi.

İstanbul'da hava kirliliği son 2 yılın en düşük seviyesine görülmeye başlandı. Hava kirliliğinin düşmesiyle birlikte Bursa'da Uludağ'ın karlı tepeleri görüldü. Fotoğraf sanatçısı Halil Sopaoğlu İstanbul, Yalova ve Bursa'yı aynı karede yakaladı. Çamlıca tepesinden çektiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Binlerce beğeni ve milyonlarca görüntüleme alan fotoğraf, hava kirliliğinin azalmasıyla yaklaşık 100 kilometre uzaklığın net bir şekilde görüldüğünün kanıtı oldu.

Tam 10 yıl sonra! İşte o barajın son hali
Tam 10 yıl sonra! İşte o barajın son hali

Yaşam

Tam 10 yıl sonra! İşte o barajın son hali


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu buluşma yüzleri gülümsetti
Bu buluşma yüzleri gülümsetti

Yaşam

Bu buluşma yüzleri gülümsetti

Sevimli yunuslar vapurla böyle yarıştı
Sevimli yunuslar vapurla böyle yarıştı

Yaşam

Sevimli yunuslar vapurla böyle yarıştı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23