Tek kalemde 35 bin ekmek kapısı! İstihdam seferberliğinde yurtdışı atağı

Ekonomi Servisi

Yurtdışı istihdama kamu ayağında aracılık eden İŞKUR, geçen yıl yüzde 26 artışla 25 bin 75 kişiye farklı coğrafyalarda iş kapılarını araladı. İş kapılarının aralanması Türkiye’nin ticaretine ve tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Özel sektördeki itici güç Türkiye’yi inşaatta dünya ikinciliğine taşıyan Türk müteahhitler oldu. Sektör, 35 bin kişilik istihdam oluşturdu. Böylece ülke genelindeki istihdam seferberliği yurtdışı yatırımlara da taşınıyor. İşsizliğin azaltılması, ekonomide büyümeye ivme kazandırılması için milli seferberlik yürütülen istihdam, ülke sınırlarını aştı. İŞKUR, geçtiğimiz yıl 25 bin kişinin farklı coğrafyalarda çalışmasına aracılık etti. Türkiye’yi inşaat alanında dünya markası haline getiren Türk müteahhitleri ise 35 bin kişilik istihdam oluşturdu.

Kamu ayağında öncü

Türkiye, istihdamda bir taraftan Cumhuriyet tarihinin en büyük seferberliğini yürütürken, diğer taraftan yurtdışındaki Türk veya yabancı sermayeli şirketlerin işgücü talebiyle de işsizlik oranlarını aşağıya çekmeyi hedefliyor. Yurtdışı istihdamın öncülüğünü kamu ayağında İŞKUR, özel sektör tarafında da Türkiye’yi inşaat alanında dünya ikinciliğine taşıyan, projeleriyle 123 ülkeye imzasını atan Türk müteahhitleri üstlendi.

Talep artıyor

Geçen yıl yurtiçinde 1 milyon 240 bin 308 kişinin özel sektörde istihdamına aracılık ederek bir rekora imza atan İŞKUR, küresel istihdamda da Türkiye’nin dışa açılan kapılarından biri. Kurum, farklı ülkelerde iş kurmak, kariyer yapmak veya daha yüksek maaşlarla çalışmak isteyenlere Asya’dan Avrupa’ya, ABD’den Avustralya’ya kadar farklı kıtalarda rehberlik ediyor. Dünyanın dört bir tarafındaki Türk veya yabancı sermayeli şirketlerden gelen işgücü talebine aracılık eden İŞKUR, 2017’de 19 bin 834 kişinin yurtdışında çalışmaya gönderilmesini sağladı. Kurumun istatistiklerine göre bu rakam geçtiğimiz yıl yüzde 26 artışla 25 bin 75 kişiye ulaştı.

Popüleritesi artan ülkeler

Yurtdışında çalışmak isteyenlerin rotasını da çoğunlukla Türk müteahhitlerin en fazla proje üstlendiği ülkeler belirledi. Altyapı, inşaat ve taahhüt işlerinin yoğunlaştığı özellikle Asya ve Afrika ülkeleri, İŞKUR’un en fazla işçi gönderdiği ülkeler oldu. Bir dönem Türk işçileri için gözde olan Libya, iç çatışmalar nedeniyle cazibesini kaybederken, Rusya, Cezayir, Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Etiyopya, Almanya, KKTC, Katar ve Türkmenistan popüleritesini artırdı. İŞKUR, 2017’de en fazla bu ülkelere işçi gönderilmesine aracılık etti. Geçen yıl ise Umman, Ürdün ve Özbekistan’dan gelen işgücü talebinde yoğun artış görüldü. Kurum, Çin, İspanya ve Kırgızistan’da da Türk işçilerin istihdamını sağladı.

Aslan payı inşaatın

İŞKUR aracılığıyla yurtdışına çalışmaya giden Türkler ağırlıklı olarak inşaat sektöründe istihdam ediliyor. İkinci sırada ise hizmetler sektörü yer alıyor. Enerji, lojistik, havacılık, gıda, sağlık ve otomotiv de Türk işgücünün yer bulduğu sektörler arasında. Yurtdışı istihdamın özel sektördeki itici gücü de inşaat şirketleri. Bu şirketlerde çalışan Türk sayısı ise şu anda 35 bin civarında.

İş için nasıl başvuracaksınız?

Yurtdışında iş sahibi olmak veya çalışmak isteyenler, İŞKUR üzerinden başvuru yapabilir ve iş ilanlarını takip edebilir. İŞKUR üzerinden başvuru yapmak için İŞKUR sistemine üye olmak gerekir. Üyelik işlemi internet üzerinden kolaylıkla yapılabilir. Ardından da online başvuru gerçekleştirilebilir.