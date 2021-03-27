Tek icraatları heykel! Onu da tam beceremiyorlar

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) heykel siyaseti tam gaz devam ediyor. CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin İstanbul Sözleşmesi için astırdığı afişlerde polis ve askerlere hakaret ederek büyük tepki çekti. Aynı başkan bu kez heyekelle gündeme geldi. CHP'li Bilecik Belediyesi geçtiğimiz ayda Atatürk Parkı'na Mustafa Kemal ve köpeğinin heykelini koyup açılış yapmıştı. Ancak heykel Mustafa Kemal'e benzemediği için kaldırılıp bakıma alındı yapılan çalışma sonrası heykel yeniden yerine koyuldu.