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Gündem Tek icraatları heykel! Onu da tam beceremiyorlar
Gündem

Tek icraatları heykel! Onu da tam beceremiyorlar

Tek icraatı heykelcilik olan CHP'li belediyelerde skandal bitmiyor. CHP'li Bilecik Belediyesi tepkiler sonrası Mustafa Kemal'in heykelini değiştirmek zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 23:52:00 - 2021-03-27 23:54:26

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) heykel siyaseti tam gaz devam ediyor. CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin İstanbul Sözleşmesi için astırdığı afişlerde polis ve askerlere hakaret ederek büyük tepki çekti. Aynı başkan bu kez heyekelle gündeme geldi. CHP'li Bilecik Belediyesi geçtiğimiz ayda Atatürk Parkı'na Mustafa Kemal ve köpeğinin heykelini koyup açılış yapmıştı. Ancak heykel Mustafa Kemal'e benzemediği için kaldırılıp bakıma alındı yapılan çalışma sonrası heykel yeniden yerine koyuldu.

CHP'li isimden büyük skandal
CHP'li isimden büyük skandal

Siyaset

CHP'li isimden büyük skandal

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