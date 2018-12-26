thy öğretmenler günü
0553 313 94 23

Tek derdimiz boyu uzasın ise..

Süt ve süt ürünleri, brokoli, kuru meyve, susam ve soya fasulyesi...

26 Aralık 2018 Çarşamba 17:33
Tek derdimiz boyu uzasın ise..

Boy uzunluğu ile beslenmenin arasında bağlantı var. Evet doğru, çocuğun boyu ailenin genetik yapısıyla ilgili. Fakat mesele sadece genetik değil diyebiliriz. Onun için şu besinlere önem vermeye çalışmalısınız:

Süt ve süt ürünleri

Süt ve grubu olarak genel bir isim adında toplansa da, sütün diğer süt ürünlerinden -çocuğunuzun boyunun uzamasında- ayrı bir önemi var. Sütün boy uzamasını daha fazla desteklemesi için gece yatmadan içilmesi gerekmekte.. Çünkü bu saatte içilen süt büyüme hormonunun salgılanmasını sağlayacaktır.

İçerisinde kalsiyum bulunan bu grupta yoğurt, ayran ve peynir yer alır. Özellikle yoğurt, çocuğunuz sebze yemeği tüketirken tabağında mutlaka bulunmalı.

Brokoli

Brokoli, çocuğunuzun boyunun uzamasını sağlayan önemli bir sebze. Çocuğum brokoli sevmiyor diye düşünüyorsanız, sabırla çaba göstermelisiniz.

Kuru Meyveler

Kuru meyveler iyi bir kalsiyum kaynağıdır. Bu sebeple boy uzamasını sağlar. Gün içerisinde 4-5 kuru kayısı, 2 kuru incir, 1 avuç siyah kuru üzüm seçeneklerinden birinin tercih edilmesi yeterli olacaktır.

Susam

En yüksek kalsiyum içeren besindir susam ama yağ içeriğinin yüksek olmasından dolayı obezite riski de taşır. Çocuklara bazı günler ekmek yerine simit verilebilir.

Soya Fasulyesi

Soya fasulyesi kalsiyum içeriği zengin olan besinlerdendir. Genellikle ülkemizde salata olarak yenir. Çocukların boyunun uzamasına katkısı olacak bu besinin de ihmal edilmemesi önemlidir.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 17:40
  1. boy uzatan besinler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düzce'de kar yağışı
    1. Düzce'de kar yağışı
    2. Köpeğe işkenceden yakalandı, cinayet..
    3. Saadet Partisi ilçe beldeye başkan..
    4. Borsa günü yükselişle tamamladı
    5. MOBİSAD'dan bandrol ücreti açıklaması
    6. Hatay'da zehir tacirlerine büyük..
    7. Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği..
    8. Ankara'da korkutan yangın! Birden alev..
    9. Hakkari'de 43 kilo 586 gram uyuşturucu..
    10. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    11. Ekrem İmamoğlu, Fikret Orman'ı ziyaret..
    12. Sınırda hareketlilik! Çok sayıda ZMA..
    13. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    14. Steve Beleck, Balıkesirspor Baltok'tan..
    15. Rusya'dan kritik 'terörle mücadele'..
    16. Yalova’da otelin ruhsatsız barına..
    17. Afganistan'da intihar saldırısı: 2 ölü
    18. Ekmekten çıkan cisim için şikayetçi oldu
    19. RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye ceza
    20. AK Parti'nin o adayı CHP'yi tedirgin..
    Ahlaksız soytarı, Peygamberimiz'e saldırdı!
    Ahlaksız soytarı, Peygamberimiz'e saldırdı!
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    AGİ 2019 ne kadar olacak?
    AGİ 2019 ne kadar olacak?
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu