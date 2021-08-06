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Gündem Tek çareleri mezarlık oldu! "Misafir gelince utanıyoruz"
Gündem

Tek çareleri mezarlık oldu! "Misafir gelince utanıyoruz"

Artvin'de bulunan Tekkale köyünde vatandaşlar, şebeke çekmediği için cep telefonuyla görüşme yapmak için yüksek noktadaki 1 kilometre mesafede bulunan mezarlığa çıkıyor. Yıllardır yaşadıkları iletişim sorununun çözülmesini isteyen köylüler, 'Misafir gelince utanıyoruz' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 12:08:00 -
Tek çareleri mezarlık oldu! "Misafir gelince utanıyoruz"

Artvin Yusufeli'nde, yaz aylarında nüfusu 1500’e çıkan Tekkale köyünde vatandaşlar, GSM operatörlerinin şebekeleri çekmediği için cep telefonuyla görüşme yapmak için 1 kilometre mesafede, yüksek bir noktada olan köy mezarlığına çıkıyor.

'Misafir gelince utanıyoruz'

Tekkale Köyü Muhtarı Alaeddin Çağla, "Yıllardır köyümüzde telefonlar çekmiyor. Benden önceki muhtarlar da bu konuda mücadele etti ama olmadı. Muhtar adayıyken, bu konuda vatandaşlarımızın sıkıntısını gidereceğimize dair söz verdik. Ancak bir türlü sesimizi duyuramadık, dilekçeler verdik, imzalar topladık ama olmadı. İlçe merkezine 5 kilometre mesafedeyiz, buraya gelen misafirlerimiz olunca utanıyoruz" dedi.

'Torunlarımıza hasret kaldık'

Köylülerden Hasan Şanlı ise, "Biz telefonsuzluktan mustarip durumdayız. Telefon ve internet olmadığı için torunlarımıza hasret kaldık. Telefon çekmediği için kimse ziyarete de gelmiyor. Bu kimin yapacağı işse rica ediyorum, bu sorun artık çözülsün" diye konuştu.

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Yorumlar

Hakan

telefonla internetin olmaması sizin için nimet ama farkında değilsiniz..acil durumlar için ev telefonu yeterli...
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