Tek bir vakanın görülmediği ülkeden şok tedbir: Sınırdan geçeni vuruyorlar

2019'un Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan koronavirüsü, şimdiye dek dünya genelinde 65 milyondan fazla insana bulaştı, 1.5 milyondan fazla kişinin de hayatını kaybetmesine yol açtı. Fakat dünya üzerinde bazı ülkeler var ki, şu ana kadar tek bir vaka bile resmi olarak kayıtlara geçmedi. Onlardan biri de salgının başladığı Çin'e komşu olan Kuzey Kore.

Bir yetkili vurulmuştu

Devlet Başkanı Kim Jong-un'un Kovid-19 aşısı olduğu öne sürülen ülkede üst düzey alarm seviyesinde önlemler alındığı iddia ediliyor. Öyle ki güvenlik güçleri bu önlemler kapsamında silahlara davranmakta tereddüt etmiyor. Eylül'de Güney Kore'den Kuzey Kore'ye gitmeye çalışan balıkçılıktan sorumlu bir yetkili, sınırı geçtikten sonra dur ihtarına uymayınca vuruldu.

Özür mektubu yolladılar

Adı açıklanmayan adamın koronavirüs önlemleri kapsamında ateşe verildiği de ileri sürüldü. Olayın ortaya çıkmasının ardından, Kuzey Koreli yetkililer, Güney Kore'ye bir özür mektubu yolladı. Kuzey Kore'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırı geçeni vurduğunu gösteren son örnek 28 Kasım'da yaşandı.

Kaçakçıyı vurdular

Daily Mail'in haberine göre; Çin sınırında kaçakçılık yapan bir adam, Kuzey Kore'ye girdiği noktada sınırdaki güvenlik güçlerince vuruldu. 50'li yaşlarında olduğu belirtilen adama koronavirüs önlemlerini ihlal ettiği ve risk oluşturduğu gerekçesiyle ateş açıldığı öğrenildi.