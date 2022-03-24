Tek amaçları ortalığı karıştırmak! Bu videoya bir cevabın olacak mı Ömer?

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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Van F Tipi Cezaevi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu ölen Can Güder üzerinden provokasyona soyundu.

Şeddeli yalancı çıktı!

Güder'in ölümünün şüpheli olduğunu iddia eden Gergerlioğlu, cenaze için devlet tarafından araç tahsis edilmediği yalanını da ortaya atarak, "Van F'de şüpheli bir şekilde ölen "kalp krizi"denen 20 yaşındaki Kürt siyasi mahpus Şervan Can Güder'e cenaze aracı verilmedi. Oysa o devletin cezaevinde ölmüştü! 'Size yok' dendi! Bu insanlık dışı işlere niye imza atıyorsunuz?" dedi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve Van Valiliği’nden HDP'li Gergerlioğlu'nun açıklamasına cevap geldi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, 'şüpheli ölüm' iddiası için, "Vefat eden hükümlünün detaylı klasik otopsi işleminin yapıldığı, detaylı klasik otopsi işlemine göre kalp damarında tıkanıklığın tespit edildiği ve otopsi bulgularına göre ölümün kalp krizinden kaynaklandığı değerlendirilmekte olup, detaylı soruşturma yürütülmektedir." denildi.

Van Valiliği ise "Cenazenin otopsi yapılması ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hakkari’nin Yüksekova ilçesine gönderilmesi için aile talep etmemesine rağmen, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından cenaze nakil aracı tahsis edilmiştir." açıklaması yapıp ilgili görüntüyü paylaştı.