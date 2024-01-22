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Kadın - Aile Tek 1 malzemeyle bütün siğillerden kurtulun: Çantasından eksik etmeyenler panik yapmayın! Bunu da mı bilmiyorsun?
Kadın - Aile

Tek 1 malzemeyle bütün siğillerden kurtulun: Çantasından eksik etmeyenler panik yapmayın! Bunu da mı bilmiyorsun?

Yeniakit Publisher
2024-01-22 18:10:00 -
Tek 1 malzemeyle bütün siğillerden kurtulun: Çantasından eksik etmeyenler panik yapmayın! Bunu da mı bilmiyorsun?

Yaşlanmaya başladığımızda vücudumuz da kendine ait farklı savunma mekanizmaları geliştirir. Açık yaralardan giren virüslerin oluşturduğu can yakmayan tümsek yapılara siğil adı verilir. İyi huyludur ve birkaç milimetreden bir santime kadar büyüyebilirler. Cildinizle aynı renkte oldukları için estetik harici bir problem yaratmaz. Eğer görünür yerde değilse farkında bile olmayabilirsiniz ama eminiz ki herkesin vücudunda en az bir tane mevcuttur.

Bazen siğiller problem yaratabilir. Çok yaygın olmasa da iltihap kapabilir ve kanayabilir. Bu içeriğimizde size tek bir malzeme kullanarak siğillerinizden nasıl kurtulacağınızı anlatıyoruz. İhtiyacınız olan tek şey elma sirkesi. Bu içerikteki yöntemi uyguladıktan sonra siz de evinizde bulunan tek bir malzemeyle siğillerden kurtulacak ve arzuladığınız görünüme yeniden kavuşacaksınız.
Siğilin etrafındaki alanı su ve sabunla güzelce temizledikten sonra siğili 15 dakika boyunca suda bekletin veya ıslak bir pamuğu 15 dakika boyunca siğilin üzerinde tutun.

Sonrasında bir parça pamuğa elma sirkesi emdirerek siğilin üzerine yerleştirin ve bir bant yardımıyla sabitleyin. Sirke kuruduktan sonra çıkartın ve birkaç gün boyunca tekrarlayın. Zamanla siğil renk kaybedecek ve kendiliğinden düşecektir. Dikkat etmeniz gereken şey, elma sirkesini gözlerinizden uzak tutmaktır. Sirkenin direk gözünüze temas etmesini tavsiye etmiyoruz.

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