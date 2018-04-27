TEI, havacılıkta devrim yapacak

İnsansız hava aracı (İHA) motorlarındaki dışa bağımlılığı sonlandırmak için başarılı adımlar atan Türkiye, yakın zamanda yurt dışına motor satmayı hedefliyor. TEI ayrıca, geliştirdiği PD1710 dizel motor ile bir devrim yapacak.

PD170 turbo dizel motor Türk İHA’larını 40 bin feetin üzerine çıkartacak. Bu irtifada görev yapabilen ilk ve tek turbodizel motor da PD170 olacak TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit, Cumhurbaşkanlığı himayesindeki, Anadolu Ajansının “Global İletişim Ortağı” olduğu Türkiye’nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow’da, yürüttükleri motor projelerine ilişkin bilgi verdi. Akşit, tamamen TEI tasarımı PD170 motorunun ise mevcut 155-165 beygir motordan daha güçlü olduğunu ve 170 beygir üzerinde güç verebildiğini bildirdi. İrtifa yeteneğinin ise mevcut motorun kritik irtifasını ikiye katladığını vurgulayan Akşit, “Mevcut motorda kritik irtifa 10 bin 500 feet. Bizim yeni nesil motorumuzda 20 bin feet. 20 bin feete kadar motor tam gaz, hiçbir güç düşmeden çıkabiliyor. Bu büyük bir başarı. Çoğu operasyon irtifaları 20-25 bin feet arasında oluyor. Yeni nesil bu motorumuz daha ilk uçuşunu yapmadı. Motorumuz 40 bin feet’e kadar ANKA’yı rahatlıkla çıkarabilecek, ayrıca bu aracın yük kapasitesini artıracak dizel bir motor. Çift kademeli özel turboşarj sistemi sayesinde PD170, tüm dünyada 40 bin feet şartlarında görev yapabilen ilk ve tek turbodizel İHA motoru olacak. İlk 5 motoru bu yıl içinde teslim edeceğiz” dedi.

Akşit, şirketin jet motoru üretiminde de söz sahibi olmaya hazırlandığını ve helikopter motorunda ciddi aşama kaydedildiğini ifade etti ve “Kavramsal tasarım aşamasına geçtik. Ön bir prototip yaptık aslında ama proje isteklerini karşılayacak çekirdek motorumuz 1-1,5 yıl içinde çalışmış olacak” açıklaması yaptı.