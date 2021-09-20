TEI Genel Müdürü Türkiye'ye sınıf atlatacak çalışmayı açıkladı

21 Eylül - 26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havaliamanı'nda gerçekleşecek TEKNOFEST etkinliklerine ilk defa yeni bir ürün getirdiklerini belirten Akşit, ''PD 170'in tek turbolu 225 beygirlik motoru ilk defa TEKNOFEST'te yer alacak. Şu anda kendisi sınıfında en gelişmişi. AKINCI'ya inşallah daha fazla güç verecek ve daha hafif olacak. Sınıfında en yüksek irtifa yetenğine sahip. Dünyada aşamalı turbosu olan tek dizel motordur. Bu motor aynı zamanda yakıt tasarrufu olarak dünyada bir numaradır.'' ifadelerini kullandı.