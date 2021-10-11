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Gündem Tehlikeyi başına gelince fark etti! Cüneyt Özdemir'den 'sokak köpekleri' için çağrı
Gündem

Tehlikeyi başına gelince fark etti! Cüneyt Özdemir'den 'sokak köpekleri' için çağrı

Sokak köpeklerinin eşini yaralaması ve yavru kedisi öldürmesinden sonra tehdidi fark eden Cüneyt Özdemir, sokak köpeklerine ilişkin önlem alınması için çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 23:50:00 -
Tehlikeyi başına gelince fark etti! Cüneyt Özdemir'den 'sokak köpekleri' için çağrı

 Yeniakit.com.tr 

Başıboş sokak köpekleri vatandaşların can güvenliğine yönelik ciddi tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Hemen her gün sokaklardan bir köpek vahşeti haberi gelirken, twitter hesabından paylaşımda bulunan Cüneyt Özdemir, sokak köpeklerinin eşini yaraladığını ve yavru kedisini öldürdüğünü duyurdu.

Yaşanan bu üzücü olaydan sonra tehdidin farkına varan Özdemir, hayvan severlere seslendi.

"Oturduğum yerde 500 metre içinde 3 sokak köpek çetesi var. 5 gün önce 3 yavru kedimizden birini öldürdüler. Dün eşimi ısırdılar. Bugün ikinci yavru kediyi ellerinden zor aldım, veterinerdeyim." diyen Özdemir, "Evet sevgili hayvan severler napıyoruz?" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin kronikleşmiş problemini kendi yaşadığı Beykoz ilçesi ile sınırlandıran Özdemir, Beyko Belediyesi'ne de çağrıda bulundu:

"Beykoz Belediyesi'ne sesleniyorum. Biz sevgili yavru kedimizi çok seviyorduk. Onu öldüren köpeklerin de doğal iç güdelerini anlıyoruz ve onları da seviyoruz, ama hem onlar için hem de insanlar ve kediler için daha medeni bir ortam yaratabilirsiniz. Belediyecilik bu değil mi?"

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