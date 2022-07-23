Tehlikeye karşı skandal bahane: Hastane bahçesinde başıboş köpek tehdidi!

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Başıboş köpek tehlikesi Türkiye gündeminden düşmüyor.

Vatandaşların canını tehlikeye atan başıboş köpek istilası, hastanelerde de devam ediyor.

Daha önce hastanelerde yaşanan rezil görüntüler tepki çekmesine rağmen hiçbir önlem alınmıyor.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde başıboş köpek tehdidi

Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nin başıboş köpek istilası altında olduğu görüldü.

Görüntülerde, hastane bahçesinde başıboş köpeklerin tehlike saçtığı ve sağa sola havlayarak birbirlerini kovaladığı görüldü.

Herhangi bir önlem alınmadığını belirten vatandaşlar, sosyal medyadan tepkide bulundu.

Tehlikeyi bertaraf etmek yerine skandal cevap: O köpekler bizi tanıyor

Öte yandan 2013 yılında başıboş köpek tehdidi, büyük tedirginlik yaşayan çalışanlar tarafından başhekim yardımcısına şikayet edilmiş ve "O köpekler bizi tanıyor. Onlar giderse yerine başkası gelir, daha da kötü olur" cevabı verilmişti. Personel bu çözümsüzlük cevabıyla şaşkına dönmüştü.

Konu o dönem Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Refik Mas'a intikal etmişti. Mas da skandal bir şekilde yardımcısını destekleyerek "Ekolojik olarak bu köpeklerin gitmesi, başka köpeklerin buraya gelmesinin yolunu açar. Ayrıca bu köpekler burada yaşamaya alıştı. Çalışanları tanıyorlar. Selim hocamız doğru söylemiş" demişti.