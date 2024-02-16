Tehlikenin adı ‘Açık havalı fuhuş yuvası!’ Akit yazdı harekete geçildi

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Aşkı cinselliğe indirgeyen ve çıplaklığı ilericilik sayan seküler bağnazların son icraatı kamuoyunda büyük infiale neden oldu. “Aşk Adası” isimli programın yayınlanan ilk fragmanı izleyenleri çıldırttı. İngiltere’den ithal edilen formatta, yarı çıplak kadınlar ve erkekler birbirleriyle eşleşip fiziksel temasın üst düzeyde olduğu yarışmalar yaparak mide bulandırıcı hareketlere imza atıyor. Programın yayınlanacağı GAİN isimli platformun açılımının, “Güzel Ahlak İyi Niyet” anlamına gelmesi ayrıca tepki çekti. Vatandaşlar, “Müslüman Türk milletinin aklıyla alay mı ediyorsunuz,” yorumlarıyla tepkilerini dile getirdi.

Akit yazdı RTÜK harekete geçti

Dün yeniakit.com.tr’de yayınlanan, “Ahlaksızlığın Türkiye şubesini geç olmadan durdurun! Bunun adı yarışma değil açık hava kerhanesi” başlıklı haberimizin ardından sevindiren bir gelişme yaşandı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, söz konusu programa ilişkin ön inceleme başlatıldığını açıkladı.

Kurulduğu günden bu yana toplumsal ahlakı hiçe sayan odakların karşısında azimle yer alan Akit, yine bir ahlaksızlığı henüz başlamadan gündeme getirip yetkilileri harekete geçirdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yetkililerin ön incelemeyle yetinmemesi, söz konusu programın daha ilk bölümü ekranlara gelmeden hızlı şekilde yayından kaldırılması, platform ve program yetkilileri hakkında da harete geçilmesi bekleniyor.