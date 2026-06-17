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Yaşam Tehlikeli yolculuk kamerada! Scooterla trafikte ölümle dans etti
Yaşam

Tehlikeli yolculuk kamerada! Scooterla trafikte ölümle dans etti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Bursa Osmangazi'de elektrikli scooter kullanan bir kişinin trafikteki tehlikeli ilerleyişi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa’da elektrikli scooter sürücüsünün trafikteki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli scooter kullanan bir kişi, trafikte adeta ölümle dans etti.

 

Yaklaşık 90 kilometre hıza ulaştığı öne sürülen sürücünün, herhangi bir kask ve koruyucu ekipman kullanmadan seyretmesi dikkat çekti. Arkadan gelen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, scooter sürücüsünün araçların arasında ilerlediği ve yüksek hızla yol aldığı görüldü.

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