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Gündem Tehlikeli madde taşıyan tanker devrildi yol ulaşıma kapatıldı
Gündem

Tehlikeli madde taşıyan tanker devrildi yol ulaşıma kapatıldı

Asit yüklü tankerin devrilmesi sonucu yol geçici olarak trafiğe kapatılırken asitten etkilenen 2 görevli yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 03:02:00 -
Tehlikeli madde taşıyan tanker devrildi yol ulaşıma kapatıldı

Domaniç-İnegöl kara yolunda, Balıkesir'in Bandırma ilçesinden Kütahya'nın Emet ilçesindeki Etibor tesislerine sülfürik asit taşıyan tanker, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tankerdeki yaklaşık 30 ton asidin dökülmesi nedeniyle Domaniç-İnegöl kara yolu jandarma ekiplerince trafiğe kapatıldı.

Asitten etkilenen 2 görevli, Domaniç İlçe Hastanesine kaldırıldı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, ihbarın gelmesinin hemen ardından bölgeye ekiplerin sevk edildiğini söyledi.

Güvenlik nedeniyle kara yolunun ulaşıma tamamen kapatıldığını belirten Çelik, "Bölgeye AFAD ile Çevre İl Müdürlüğü ekiplerini sevk ettik. Yolun temizlenerek yeniden trafiğe açılması için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

 

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