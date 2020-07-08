  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Tehlike kapıya dayandı! Türkiye’deki doğum oranları dibe vurdu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Türkiye'de doğum oranı tarihin en düşük seviyesine geriledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 16:44:00 - 2020-07-08 17:14:32

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Dünya Nüfus Günü’ne ilişkin istatistikleri Türkiye'de doğum oranlarının dibe vurduğunu gösterdi. Buna göre ülkemizde toplam doğurganlık hızı 2019'da 1.88 çocuk düzeyine geriledi. Türkiye'de toplam doğurganlık hızlı 2001'de 2.38 çocuk, 2018 de ise 1.98 çocuk düzeyindeydi. TÜİK tarafından açıklanan bir diğer istatistiğe göre, boşanan çiftlerin sayısı 2018'de 143 bin 570 iken 2019'da %8 artarak 155 bin 047 oldu. 2011'de kaba boşanma hızı binde 1.88 olarak kayıtlara geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı