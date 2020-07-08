Tehlike kapıya dayandı! Türkiye’deki doğum oranları dibe vurdu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Dünya Nüfus Günü’ne ilişkin istatistikleri Türkiye'de doğum oranlarının dibe vurduğunu gösterdi. Buna göre ülkemizde toplam doğurganlık hızı 2019'da 1.88 çocuk düzeyine geriledi. Türkiye'de toplam doğurganlık hızlı 2001'de 2.38 çocuk, 2018 de ise 1.98 çocuk düzeyindeydi. TÜİK tarafından açıklanan bir diğer istatistiğe göre, boşanan çiftlerin sayısı 2018'de 143 bin 570 iken 2019'da %8 artarak 155 bin 047 oldu. 2011'de kaba boşanma hızı binde 1.88 olarak kayıtlara geçti.