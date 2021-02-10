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Yerel Tehlike artıyor... Bir ilçenin daha haritası kırmızıya dönüyor!
Yerel

Tehlike artıyor... Bir ilçenin daha haritası kırmızıya dönüyor!

Tokat'ın Erbaa ilçesinde “Hayat Eve Sığar (HES)" uygulaması korona virüsü yoğunluk haritasındaki 10 günlük değişime bakıldığında 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızı bölgelerin artış göstermesi dikkat çekiyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 12:30:00 -
Tehlike artıyor... Bir ilçenin daha haritası kırmızıya dönüyor!

Tokat Erbaa'da 29 Ocak tarihinde risk haritasına bakıldığı zaman şehir genelinde düşük risk anlamına gelen yeşil rengin hakim olduğu görülüyordu. Aradan geçen 10 günlük zaman diliminden sonra 10 Şubat tarihinde haritaya bakıldığında risk yoğunluğundaki artış gözle görülür hale geldi. Uygulanan sıkı denetimler ve sokağa çıkma kısıtlamasının etkileri Erbaa’da netice vermeye başlamıştı ancak bugün risk haritasına bakıldığında artış dikkat çekici seviyeye geldi.

Korona virüs risk haritasını gösteren HES uygulamasında, önceki haftalarda Mavi’ye dönen Erbaa tablosu mavi renk yerini kırmızıya bırakmaya başladı.

(30 Ocak 2021)

(10 Şubat 2021)

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