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İSLAM Teheccüd namazı nedir? Teheccüd namazı fazileti neler?
İSLAM

Teheccüd namazı nedir? Teheccüd namazı fazileti neler?

Teheccüd namazı nedir? Peygamberimize farz, ümmete, sünnet olan Namazın adıdır teheccüd namazı. Gece yarısından sonra uykudan uyanarak kılınan; İki, dört, altı veya sekiz rekât olarak kılınan, iki rekâtta bir selâm verilen Namaz'dır.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 11:55:00 - 2021-01-15 11:55:51
Teheccüd namazı nedir? Teheccüd namazı fazileti neler?

Teheccüd namazı fazileti neler? Teheccüd ile alâkalı bildiklerimiz arasında en dikkat çekici bilgi, Hammamî'ye ait Yasin-i Şerif tefsirinde geçiyor:

"Kıyamet kopmadan evvel, Teheccüd'e devam eden bir cemaat yine bir gece kalkarlar ve teheccüdü kılıp, sabah namazı'nı beklemeye koyulurlar. Bekle bekle sabah vakti girmez. Bu cemaat: “Galiba erken kalktık”deyip, tekrar teheccüd kılarlar yine beklerler ama sabah vakti yine girmez. Bu sefer korkuya kapılırlar ve sabah namazını kılıp, güneşin doğmasını beklerler. Hem korkudan zikir yaparlar hem beklerler. Bir de görürler ki, güneş batıdan doğuyor. Dehşetle korkudan secdeye kapanırlar ve uyuyuverirler. Çünkü artık vakit gelmiştir. Velhasıl, kıyametin dehşetinden ilk emin olacak topluluk, teheccüde devam edenlerdir.

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