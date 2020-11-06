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İSLAM Teheccüd namazı nedir, ne zaman kılınır?
İSLAM

Teheccüd namazı nedir, ne zaman kılınır?

Teheccüd namazı mübarek Mevlid Kandili'nden sonra Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. İslam dünyasında önemi büyük olan kandil gecesinde teheccüd namazı kılmak isteyenler Diyanet bilgilerine baktı. Peki, Teheccüd namazı nasıl kılınır ve kaç rekât? İşte, Diyanet bilgisine göre teheccüd namazının kılışıyla ilgili bilgiler…

Yeniakit Publisher
2020-11-06 23:00:00 -
Teheccüd namazı nedir, ne zaman kılınır?

Teheccüd namazının kılınışı, gece yarısı kılınan namaz olarak idrak ediliyor. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Her kim geceleyin uyanır, ailesini de uyandırır ve iki rekât namaz kılarsa, Allah’ı çok zikreden erkekler ile kadınlardan yazılır.” Teheccüd namazı kılacak kişi, “Niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya” şeklinde niyet edebilir. Teheccüd namazının iki-sekiz rekât arasında çiftli sayılarda kılınması uygun görülmüştür. İşte, teheccüd namazıyla ilgili bilgiler…

Teheccüd namazına nasıl niyet edilir?

Teheccüd namazına duracak kişi, “Niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya” diyerek niyet edebilir.

Teheccüd namazı nasıl kılınır?

Teheccüd namazının iki-sekiz rekât arasında çiftli sayılarda kılınması uygun görülmüştür. Ayrıca isteyen kimse daha fazla da kılabilir. Bu durumda iki rekâtta bir selam vermek daha faziletli olmakla birlikte, dört rekâtta da selam verilebilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 468-469). İki rekâttan fazla kılındığında arada konuşma, yeme içme gibi namaza aykırı davranışlarda bulunulmamışsa, tekrar niyet etmeye gerek yoktur.

Teheccüd namazı nedir?

Teheccüd namazı, yatsı namazını kılıp bir miktar uyuduktan sonra kalkılıp gece kılınan nafile bir namazdır. Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Her kim geceleyin uyanır, ailesini de uyandırır ve iki rekât namaz kılarsa, Allah’ı çok zikreden erkekler ile kadınlardan yazılır.” (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 18) Başka bir hadiste de “Farz namazlardan sonra en faziletli namaz gece namazıdır” (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Sıyâm, 55) buyrulmuş olması, gece kılınan nafile namazların gündüz kılınanlardan faziletli olduğunu belirtmektedir. Bu hadislerin yanında fiilen de Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu namazı devamlı kılmaya çalışması, teheccüd namazının bizim için sünnet olduğuna işaret etmektedir. (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 467-468).

 

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