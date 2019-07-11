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Tehditler işe yaramadı! Türkiye Kıbrıs'ın etrafını sardı

AB, ABD ve Yunanistan başta olmak üzere çok sayıda ülkenin Türkiye'nin Kıbrıs'ta gaz arama faaliyeti göstermesine karşı çıkarak tehditler savurması hiçbir işe yaramadı. Tehditlere karşı dik duruşunu bozmayan Türkiye, Barbaros, Fatih ve Yavuz gemileriyle Kıbrıs'ın etrafını sardı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 09:54
Tehditler işe yaramadı! Türkiye Kıbrıs'ın etrafını sardı

Kıbrıs açıklarında Türkiye'nin doğalgaz ve petrol arama çalışmaları, bazı ülkelerin büyük tepkisini çekti.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan başta olmak üzere AB ve ABD, Türkiye'nin bölgede faaliyet göstermesini istemediler.

Ancak Türkiye, bu konuda net bir tavır ortaya koyarak bütün tehditlere karşın çalışmalarını hızlandırdı.

TSK önlemleri aldı

Yavuz ve Fatih sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi, Kıbrıs'ı çevreledi. Rum Kesimi, Fatih sondaj gemisi personeli için tutuklama kararı çıkarmıştı. TSK, bu tehditler karşısında gereken önlemleri aldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yavuz ve Fatih sondaj gemimiz ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma gemilerine refakat edilmesi ile ilgili fotoğraf paylaştı.

MSB’den yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerimiz ve hava vasıtalarımız Yavuz ve Fatih Sondaj gemimiz ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma gemimize refakat etmeyi sürdürüyor." denildi.


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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 09:54
  1. kıbrıs
  2. yavuz sondaj gemisi
  3. Fatih sondaj gemisi
  4. Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi

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