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Tehditler anaları yıldırmıyor

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde annelerin eylemi tehditlere rağmen devam ederken, Türkiye’nin dört bir yanından da annelere destekler sürüyor.

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:07
Tehditler anaları yıldırmıyor

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde annelerin eylemi tehditlere rağmen devam ederken, Türkiye’nin dört bir yanından da annelere destekler sürüyor. Oğlu terör arananlar listesinde bulunan Sabiha Balta da HDP önündeki eyleme katıldı.


HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 22 Ağustos tarihinde Hacire Akar’ın oğlunun dağa götürüldüğünü iddia ederek başlattığı eylem büyüyerek devam ediyor. Hacire Akar’ın başlattığı eylemin ardından oğluna kavuşması, çocukları dağa götürülen diğer annelere örnek oldu. Çocuğu dağda olan anneler akın akın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan eyleme katılarak bir an evvel çocuklarının getirilmesini istiyor. Anneler eylemlerini sürdürürken, bazı HDP’liler sosyal medya üzerinden veya eylemin yapıldığı yere giderek anneleri tehdit etti. HDP il ve ilçe yöneticilerinin tehditlerine aldırış etmeden eylemlerini sürdüren annelere Türkiye’nin dört bir yanından destekler sürüyor.



Oğlu gri listede aranıyor, anne eylemde


Eyleme katılan Sabiha Balta 5 yıldır haber alamadığı oğlu Arafat Balta’nın HDP tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi. Sabiha Balta’nın oğlu Arafat Balta, İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesi 300 bin lira ödüllü gri listede aranırken, annesi HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan eyleme katılarak oğluna kavuşmak istediğini haykırdı. Zazaca konuşan Sabiha Balta, “Ben şikayetçiyim bu rütvetçilerden.Çocuğumu getirmezlerde bunları ateşe veririm. 5 yıldır çocuğumdan haber alamıyorum. Nereden getiriyorlarsa getirsinler çocuğumu getirsinler.Çocuğumu HDP’liler götürdü. Ben çocuğumu istiyorum. Ben bu halimle tarla sürüp, hayvancılık yaparak çocuğumu besledim. Bu rüşvetçiler çocukları götürüyorlar ve götürdükleri çocukları da öldürtüyorlar. Bunlar dış devletlerin maşalarıdır. Çocuğumu ölü ya da diri getirmelerini istiyorum” dedi.



Eyleme katılan aile sayısı 17’e ulaştı


Öte yandan Hacire Akar’ın başlattığı eylem her geçen gün büyüyerek devam ediyor. 22 Ağustos tarihinde Hacire Akar’ın başlattığı ve oğluna kavuşarak sonlandırdığı eylemden güç alan anneler dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için eylemlerini aralıksız sürdürüyor. Bugün itibariyle eylem başlatan aile sayısı 17’e yükseldi. Aile sayısı her geçen gün artarak devam ederken, polis ekipleri de eylem yapan annelere yönelik her türlü tehdide karşı tüm önlemlerini aldı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:07
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