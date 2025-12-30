Polonya, Avrupa Komisyonu’na TikTok hakkında bir şikayet başvurusunda bulundu. Sosyal medya platformu, Polonya’nın Avrupa Birliği’nden ayrılması çağrısında bulunan yapay zeka üretimi içeriklere ev sahipliği yapmakla suçlanıyor. Rusya yeniden uluslararası kamuoyunda bu iddia ile öne çıkıyor.

Polonya Dijitalleşme Bakan Yardımcısı Dariusz Standerski, Salı günü Komisyon’a gönderdiği mektupta bu içeriğin "Polonya’da ve tüm Avrupa Birliği genelinde kamu düzenine, bilgi güvenliğine ve demokratik süreçlerin bütünlüğüne tehdit oluşturduğunu" iddia etti.

Rusya resmen öne çıkıyor!

Polonya hükümeti, söz konusu materyalin "neredeyse kesinlikle" Rus dezenformasyonu olduğuna inanıyor. Bir hükümet sözcüsü, kayıtların Rus sözdizimi içerdiğini belirterek, içeriğin "şüphesiz Rus dezenformasyonu" olduğunu söyledi.

Polonyalı yetkililer, TikTok’un "anlatıların doğası, dağıtılma şekli ve sentetik görsel-işitsel materyallerin kullanımı" nedeniyle "Çok Büyük Çevrimiçi Platform (VLOP) olarak kendisine yüklenen yükümlülüklere uymadığını" savunuyor.

Bu şikayet, Avrupa Komisyonu’nun geçen yıl TikTok’a karşı, özellikle Romanya’nın Kasım 2024’teki cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında seçimlere müdahaleyi sınırlama konusundaki şüpheli başarısızlıkları nedeniyle başlattığı resmi işlemleri takip ediyor.

TikTok, Çinli şirket ByteDance’in mülkiyetindedir.