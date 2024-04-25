Tehdit altındayız! Anket açıklaması: Savaşın ardından psikolojileri bozulmuş... İsrail ülkesinin kirli yüzü

Savaş İsraillilerin psikolojisini bozdu. İsrail’de Reichman Üniversitesi Özgürlük ve Sorumluluk Enstitüsü tarafından yapılan bir anket ülke gündeminin baş sırasına oturdu. Yedioth Ahronoth gazetesinde yayınlanan anket sonuçlarına göre 7 Ekim’den bu yana İsraillilerin büyük kısmı geceleri uyuyamıyor ve hükümete güven duymuyor.

“TEHDİT ALTINDAYIZ”

Nüfusun en az beşte birinin ise daha radikal kararlara hazır olduğu ve ülkeyi terk etmeyi düşündüğü ifade ediliyor. Ankete katılan her 10 İsrailliden altısı, ülkelerinin yok olma tehdidi altında olduğuna inanıyor.

Devletin varlığına yönelik en büyük tehdidin ne olduğu sorulduğunda ise farklılıklar ortaya çıkıyor. Sağ görüşlüler için en büyük tehdit sırasıyla ‘İran, terör örgütleri ve nüfusun bölünmesi.’ Merkez ve sol görüşlüler içinse tehditler, ‘siyasi liderlerin kalitesi, nüfusun bölünmesi, İran ve terör örgütleri olarak sıralanıyor.

Anketin en çarpıcı bölümü, hükümete olan güvenle ilgili sorular ve cevaplarının yer aldığı bölüm. Çünkü merkez ve sol seçmenlerin yüzde 98'inin; sağ seçmenlerin ise yaklaşık yüzde 66'sının hükümete güvenmediği anlaşılıyor.

PSİKOLOJİLERİ BOZULDU

Katılımcıların yüzde 12'si de psikolojik yardım aldıklarını belirtiyor. Bu da yaklaşık bir milyon kişiye tekabül ediyor.

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