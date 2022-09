Tehdidi bırak da hesap ver Özel!

Cezaevine girmiş, suçu kesinleşmiş Dilşah Ercan adlı PKK’lı teröriste ‘masum gazeteci’ şeklinde rapor hazırlayan CHP’nin yönetim kademesi, söz konusu teröristin canlı bomba çıkması ve görevi başında bir polisi şehit etmesini haberleştiren gazetecileri hapis cezası ve tazminat davalarıyla tehdit edecek kadar yüzsüzleşti. Skandal raporda imzası olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kendisinin de imzası olan raporu haberleştiren başta Akit olmak üzere yerli ve milli gazetelerden, medya yöneticilerinden ve televizyon yorumcularından ‘takır takır’ hesap soracaklarını söyleyerek tehditler savurdu.

Bugün olmazsa seçimden sonra

Eli kanlı teröristleri hazırladıkları raporlarla cezaevinden kurtarmaya çalışan CHP’liler arasında yer alan Özel, şu skandal tehdidi yaptı: “Huyumuz değil ama yapacağız. Genel merkezimiz tarafından, bir terör örgütünün mensubu bir teröristi CHP’nin gazetecisi olarak gösteren o manşeti atanlar, o gazeteler ve bütün sorumluları, bu konu hakkında televizyonda konuşanlar hakkında takır takır takır suç duyurusunda bulunacağız. Ayrıca tazminat davası açacağız. Bu suçun zaman aşımı seçimden sonraya da yetiyor. Bugün işlem yapılmazsa yarın işlem yapılacak.”

Gazetecileri tehdit CHP geleneği

‘Basın özgürlüğü’ denildiğinde mangalda kül bırakmayan CHP’li Özel’in milli medyaya yönelik tehdidini Akit’e değerlendiren Gazeteci Zihni Çakır, “CHP için gazeteciliğin temel kıstası karanlık yapı ve örgütlerle bir şekilde temas halinde olmak ya da yabancı istihbarat servisleri adına beşinci kol faaliyeti içinde bulunmaktır. CHP ve o zihniyet bunun dışında hiçbir kaygı gütmeden çıkar kaygısı gütmeden sadece ve sadece ülkesine hizmet etmeyi amaç edinen gazeteci ve habercileri her zaman tehdit etmeyi alışkanlık haline getirmiştir. Bizim gibi gazeteciler, CHP’nin olası iktidarında her zaman için can ve mal güvenliği tehdit altında olan insanlardır. Eli silahlı, devlete kurşun sıkan, polisevine bombalı saldırı düzenleyen bir teröristi mağdur gazeteci kimliğine büründüren anlayıştan başka bir şey beklemek zaten mümkün değil. Geçtiğimiz yıllarda da Gürsel Tekin, iktidar oldukları gün işaret ettikleri yayın organına el konulacağını söylemişti. Özgür Özel ise bir adım ileri giderek el koymanın üzerine bizleri de cezaevine tıkacağının taahhüdünü vermiştir. Ben CHP’nin basın özgürlüğü anlayışının takdirini milletimize bırakıyorum” dedi. Çakır şöyle devam etti: “Özgür Özel ve onun sahip olduğu zihniyet her fırsatta Hasan Tahsin edebiyatı yapar ama eğer Hasan Tahsin bunların döneminde yaşasaydı ona ilk kurşunu sıkan yine bunlar olurdu.”

Hesap sormayı bırak hesap ver

Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak ise, “CHP’li Özgür Özel’in bu sözleri bizim için aslında yeni ve sürpriz bir şey değil. Biz bu tehditlerin benzerini Gürsel Tekin’den de duymuştuk. Bu CHP’nin helalleşme maskesinin altındaki faşizan yüzünün açığa çıkmasıdır. Kemal Kılıçdaroğlu mütedeyyin insanlara “hakkınızı bize helal edin çok zulmettik “ derken, arkasındaki sözcüleri mütedeyyin kesimi asıp kesmekle yargılayıp hapse tıkmakla tehdit ediyor. Ama şunu bilsinler ki onlar milli ve yerli aydınları asla korkutmaz ve sindiremezler.

Özgür Özel gibilerin, Gürsel Tekin gibilerin ağababaları bile korkutamadı, sindiremedi Müslüman yerli ve milli aydınları, münevverleri. Onlar çömez sayılır ve cürmü kadar yer yakarlar. Özgür Özel hedef saptırmasın, gazeteci kontenjanından terörist desteklediklerini tüm dünya gördü. Hesap sormakla tehdit edeceğine önce bunun hesabını versinler” ifadelerini kullandı.