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Gündem Teğmenleri savunan kitlenin ısrarla iddia ettiği gibi değil... İşte sorunun kaynağı!
Gündem

Teğmenleri savunan kitlenin ısrarla iddia ettiği gibi değil... İşte sorunun kaynağı!

Yeniakit Publisher
2024-09-06 09:33:00 -
Teğmenleri savunan kitlenin ısrarla iddia ettiği gibi değil... İşte sorunun kaynağı!

yeniakit.com.tr yazarı Muhammet Seyfullah Maden'in bugünkü yazısı...

Allah’ın adıyla…

*

Kara Harp Okulu’nda bir avuç yeni mezun teğmenin TSK İç Hizmet Kanunu’na karşı gelerek okuduğu korsan yemini, kemalistler radikal şekilde savundu. Hatta yeni mezun olan 800 küsür teğmenin bu korsan yemini eden100 tanesi kadarının karşısında yer alması başka bir mercinin askeriymiş gibi küçümsenmelerine neden oldu!.. Bu korsan bildiriyi körü körüne savunanların, yapılan yeminin kanuna aykırı olmasına hiç değinmemesi ve “Mustafa Kemal’den rahatsız olmayın” diyerek konuyu sadece Gazi’ye bağlaması aslında gerçekle yüzleşmek istemediklerini gösterdi. 15 Temmuz’da sokağa inmeyen kitlenin, korsan yemin olayında teğmenleri sert şekilde savunup konuyu çarpıtma girişimleri, yaşanacak olası darbe girişimine destek vereceklerini de kanıtladı. Zira aynı kitle, 2016’da tankları alkışlamış, marketlere koşmuş, bankamatiklerden para çekmişti.

Açık konuşalım; konu teğmenlerin Mustafa Kemal’i sevmesi değil. Kimin neyin peşinden gittiği umurumuzda olmaz. Geniş kitleleri rahatsız eden konu şu;

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