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Gündem Teğmenlere, Ayet indirenlerin taklidini yapmak yakışmadı
Gündem

Teğmenlere, Ayet indirenlerin taklidini yapmak yakışmadı

Yeniakit Publisher
2024-08-31 22:38:00 - 2024-08-31 22:42:36

Gaziantep'te 'Demokrasi Meydanı'na asılan ve üzerinde Âyet-i Kerime bulunan şehit Haniye'nin posterini indirenler "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attı. Kara Harp Okulu'ndan mezun olan teğmenlerin de aynı siyasi sloganı atması dikkat çekti.

CHP'liler, Gaziantep'te şehit İsmail Haniye'nin, üzerinde "إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ" - ‎(Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz) Âyet'i bulunan posterini "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganlarıyla indirip yerlerde sürüdüler.

Teğmenler de aynı sloganı attı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu'nda Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni yapıldı. Düzenlenen törende mezunlar, diplomalarını aldı.

Dün düzenlenen törenin ardından bir video ortaya çıktı. Toplanan mezun askerler, hep birlikte siyasi slogan haline getirilen ve CHP'lilerin hemen her etkinlikte attıkları "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganlarını atmaları tepkiye sebep oldu. 

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