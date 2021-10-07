Tefenni Belediyesi memur alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adaylar yazılı ve uygulamalı sınava katılabilmek için; adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 11.11.2021 - 15.11.2021 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.30-17.30 arasında) Tefenni Belediye Başkanlığı (Yokuş Mah. Burdur Cad. No: 2 Tefenni / Burdur) Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaatlarını yapabileceklerdir.

a) Elektronik ortamda belediyemiz [email protected] e-posta adresine gönderilecektir.

b) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Tefenni Belediyesi (Yokuş Mah. Burdur Cad. No: 2 Tefenni/Burdur) adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

c) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

d) İtfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Tefenni Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

e) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

f) Duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

g) Başvuru sırasında HES (Hayat Eve Sığar) kodu ve Covid-19 Aşısının yapılıp yapılmadığı kontrolü yapılacaktır. HES Kodu ve Covid-19 Aşısı olmayanlar sınava alınmayacaktır.

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