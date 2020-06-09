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Aktüel

Tefecilik iddiasında 3 gözaltı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 11:59:00 -
Tefecilik iddiasında 3 gözaltı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.


Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde tefecilik yaptıkları iddia edilen V.T., E.T. ve Ş.M. isimli 3 kişi, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Yakalanan kişiler Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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