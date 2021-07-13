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Gündem "Tefecilik-2" operasyonu yapıldı: 98 gözaltı
Gündem

"Tefecilik-2" operasyonu yapıldı: 98 gözaltı

Ülke genelinde düzenlenen "Tefecilik-2" operasyonunda 98 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 14:00:00 -
"Tefecilik-2" operasyonu yapıldı: 98 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan yazılı açıklamada, KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 17 Mart'ta ülke genelinde eş zamanlı olarak 55 il, 333 adreste 355 şüpheliye yönelik tefecilik operasyonu gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tefecilik suçuyla kararlı mücadelemiz kapsamında operasyonların devamı niteliğinde 13 Temmuz 2021 günü ülke genelinde eş zamanlı olarak 25 il ve 120 adreste 121 şüpheliye yönelik “Tefecilik-2” operasyonu gerçekleştirilmiş olup gözaltı kararları uygulanmaya başlanmıştır.

Yapılan operasyonda 98 şüpheli gözaltına alınmıştır. Aramalarda ruhsatsız 2 adet tabanca, 2 adet tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ile çok sayıda alacak verecek notlarının bulunduğu ajanda, çek-senet, sahte nüfus cüzdanı, uyuşturucu madde, kredi kartları ve pos cihazı ele geçirilmiş olup operasyonlar devam etmektedir.

Tefecilik suçuyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecektir." 

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