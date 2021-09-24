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Yerel Tefecilere şafak baskını
Yerel

Tefecilere şafak baskını

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tefecilik ve yağma suçlarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 12:01:00 -
Tefecilere şafak baskını

Mersin'de, tefecilik ve yağma suçlarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, "tefecilik" ve "yağma" suçlarına karıştıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri tespit edilen 16 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarıldı.

Ekiplerin, kent merkezinde belirlenen adreslere şafak vakti düzenlediği operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Ev ve iş yerlerindeki aramalarda çok sayıda çek, senet, ajanda ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Adresinde bulunamayan şüpheli aranıyor.

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