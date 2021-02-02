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Ekonomi Tediye ödemesi nedir? 2021 Tediye ödemeleri ne zaman yatacak?
Ekonomi

Tediye ödemesi nedir? 2021 Tediye ödemeleri ne zaman yatacak?

Tediye ikramiye, ek ödenek ve para desteği anlamlarına gelir. Her yıl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetlerinin işçilere yaptığı ek ödemedir. Peki, Tediye ödemesi nedir? 2021 Tediye ödemeleri ne zaman yatacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-02 12:37:00 -
Tediye ödemesi nedir? 2021 Tediye ödemeleri ne zaman yatacak?

Devlet ve devlete bağlı kurumlarda işçi olarak çalışan işçiler tarafından merakla beklenen Tediye ödemesinin ne zaman yapılacağı ile ilgili müjdeli haber geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ilave Tediye ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. İşte “Tediye ödemesi nedir? 2021 Tediye ödemeleri ne zaman yatacak?” sorularının cevapları…
Tediye ödemesi nedir?
Her yıl devlet ve devlete bağlı kurumlarda işçi statüsünde çalışan personellere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri tarafından verilen ücrettir. İşçilerin yaptığı hizmet karşılığı olarak, 52 günden hesaplayıp vergileri düştükten sonra işçilere yaptığı ek ödeme yapılır.

2021 TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Birinci ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti, bugün ödenecek. İkinci taksit ise 11 Mayıs 2021 tarihinde hesaplara yatırılacak. Yeraltı maden işçilerine yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 24 Aralık 2021 tarihinde ödenecek” dedi.

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