Kurban bayramına kısa bir süre kala çalışanlar tediye ödemelerinin 3. taksitinin ne zaman ödeneceğini araştırmaya başladı. Yıl içerisinde 4 taksit olarak ödenen tediyelerin iki taksit hesaplara yattı. Çalışanlar tediye ödemelerinin 3. Taksitinin temmuz ayında yatırılıp yatırılmayacağını merak ediyor.

Tediye ne demek?

Tediye kelime anlamı olarak ek ödeme, ikramiye anlamına geliyor. Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için 2 aylık (52 gün ) tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

Tediye ödemeleri ne zaman? Temmuz ayı ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

Tediye ödemeleri temmuz ayında yatar mı? Milyonlarca kişi tediye 3. Taksitinin ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Bu sene ilk tediye taksiti 31 Ocak’ta, ikincisi ise 22 Mayıs’ta ödendi. Temmuz ayında 3. Taksitin yatırılıp yatırılmayacağı merak konusu. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında 3. Taksit ağustos ve 4. Taksit aralık ayında hesaplara geçiyor.

Konu hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ama tediyelerin 3. taksitinin bayram öncesi yapılabileceği konuşuluyor.